10 от Байерн успяха да удържат настървен ПСЖ

ПСЖ посрещна Байерн Мюнхен в мач от четвъртия кръг на основната фаза на Шампионската лига. 6 пъти гледахме този сблъсък през последните 9 години, като последния път баварците победиха с 1:0 след гол на Ким Мин-джае. В последните 4 мача между двата гранда в Шампионска лига германският отбор винаги излиза победител, а парижани не са се разписвали във вратата на Байерн от 2021 г. насам.

Важни играчи се завръщат за ПСЖ, но има още отсъстващи

За домакините се завърнаха капитанът Маркиньос, Фабиан в халфовата линия, на мястото на Жоао Невеш, и Усман Дембеле в центъра на атаката. Парижани все още не могат да разчитат на Дезире Дуе. И двата отбора записаха максималния брой точки от първите три мача, но за ПСЖ сякаш това беше първото по-голямо изпитание, докато Байерн игра мач срещу Челси. Важно е да се отбележи, че през лятото, на Световното клубно първенство, ПСЖ победи Байерн с 2:0.

Байерн Поведе още в 4-тата минута

Байерн поведе още в 4-тата минута чрез Луис Диас. Майкъл Олисе предизвика спасяване на Лука Шевалие, а колумбийското крило вкара добавката. Това беше второто попадение за бившия футболист на Ливърпул през този сезон в Шампионската лига. Натискът на баварците продължи и в следващите минути, а ПСЖ изглеждаше стъписан от ранното попадение.

Усман Дембеле излезе след само 25 минути игра

Дембеле се завърна от контузия, като дори не беше сигурно дали ще играе в срещата с Байерн Мюнхен. В крайна сметка носителят на Златната топка изкара само 25 минути на терена и беше заменен от Луис Енрике. На негово място влезе Канг-ин Лий, а френският напдател излезе на собствен ход от терена. До изтичането на първия половин час двата отбора продължииха да си разменят атаки. Брадли Баркола наложи намеса на Нойер, а Серж Гнабри уцели и двете греди с един удар. Важно е да се отбележи, че ПСЖ показа колебания в защита.

Луис Диас вкара втори гол в 32-рата минута, за малко да има и трети

Именно тази несигурност в дефанзивната линия на парижани доведе до втори гол за Байерн Мюнхен. Маркиньос задържа топката пред наказателното си поле по-дълго от необходимото и не видя връхлитащия го Луис Диас. Колумбиецът отне топката, нагласи си я и отбеляза за 0:2. Колко ли важно беше онова спасяване на Нойер при 0:1?. След втория гол на Байерн ПСЖ оказа натиск, но няколко пропуснати положения отчаяха френския гранд още повече. Байерн пое инициативата отново в края на първото полувреме. Станишич отбеляза, но голът му бързо бе отменен заради засада. Впоследствие и другите играчи в бяло изпуснаха няколко положения, като едното можеше да се превърне в гол красавец.

Червен картон в края на първото полувреме

Малко след изтичането на минималното добавено време от 3 минути, голмайсторът Луис Диас спря атака на ПСЖ. Той влезе на шпагат отзад на Ашраф Хакими, който беше повел топката в предни позиции. Нарушение веднага бе отсъдено, крилото получи жълт картон, а медицинският екип влезе, за да помогне на мароканеца. След известно забавяне главният рефер беше изпратен да разгледа положението с ВАР. На съдията не му отне много време, за да смени цвета на картона и Луис Диас беше изгонен от игра. Ашраф Хакими не можеше да продължи двубоя и бе заменен от Сени Майлу.

Извън кадър чухме гласа на треньора на баварците Венсан Компани, който обясняваше, че футболистът му се е опитал да измести крака си и няма как това да е червен картон. Прекъсването даде още време на двата отбора и противно на очакванията Байерн организира атака. Хари Кейн стреля от воле, но вратарят на ПСЖ спаси. И така първата част приключи при резултат 0:2 - радост и тъга за Байерн, проблеми на и извън терена за ПСЖ.

Второто полувреме започна с очакван натис на ПСЖ

На почивката Венсан Компани извърши една промяна - младият халф Том Бишоф замени Серж гнабри. А ПСЖ логично започна второто полувреме със силен натиск. Още в 48-мата минута парижани изпълниха статично положение, с което пратиха топката в наказателното поле на Нойер. Тя беше извадена в корнер, от който не последва нищо. При изпълнението на удара от вратата, немският страж си изкара жълт картон за забавяне на играта. Последва поредица от бързо отнемане на топката от ПСЖ и серия от опасни атаки, които обаче не донесоха нищо на домакините.

Планът на Байерн работеше, а ПСЖ предприе две промени

С изтичането на 60-тата минута игра можем да отбележим перфектния план на Байерн Мюнхен - 9-ма в защита, контраатаки и държане на топката далеч от собствената врата. Дори Хари Кейн беше върнат в защита. И все пак, баварците имаха да пазят аванс от два гола. Луис Енрике пък посегна към резервната скамейка по свое желание за пръв път от началото на мача. В игра влязоха Гонсало Рамош и Жоао Невеш на местата на Брадли Баркола и Фабиан. Това доведе до още по-остра игра на ПСЖ, който продължи натиска си, но без резултат.

ПСЖ върна едно попадение в 74-тата минута

Байерн Мюнхен беше доволен от развоя на мача. 10 от ПСЖ срещу 10 от баварците в половината на гостите. Пропуски за парижани, а играчите в бяло от време на време напомняха какво могат в атака. Но в 74-тата минута смените се отплатиха на Луис Енрике. Лий центрира отдясно, Жоао Невеш засече и върна едно попадение - 1:2. Непрестанният натиск и безпощадните атаки на домакините предизвикаха още едно невероятно спасяване на Нойер в 78-мата минута. Но доминацията на ПСЖ все още не носеше това, което Енрике искаше. А преди един корнер Компани заздрави защитата като вкара Ким Мин-джае в игра на мястото на Майкъл Олисе в 80-тата минута. След изпълнението на ъгловия удар Жоао Невеш беше близо до второ попадение, но изстрелът му беше извън рамките на вратата.

Последните минути не донесоха нищо на ПСЖ

Последните 5 минути на редовното време преминаха под диктуването на ПСЖ. Витиня пробва изстрел от дистанция, но Нойер нямаше никакъв проблеми да улови топката. Последва още една дефанзивна промяна за Байерн - Леон Горецка смени Хари Кейн в 88-мата минута. Две минути по-късно Канг-ин Лий пробва далечен удар, който мина много близо до гредата, но от външната страна. Минималното добавено време беше 5 минути. 5 минути, които започнаха с нова порция залпове на ПСЖ. Но серията от центрирания и разбърквания в наказателното поле на Байерн не доведе до нищо. До края на мача най-опасното положение отново дойде след един карамбол, който завърши в ръцете на Мануел Нойер. И така мачът завърши - ПСЖ 1:2 Байерн Мюнхен.

