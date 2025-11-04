10 от Байерн успяха да удържат настървен ПСЖ

Войната в Украйна:

04 ноември 2025, 22:09 часа 639 прочитания 0 коментара
ПСЖ посрещна Байерн Мюнхен в мач от четвъртия кръг на основната фаза на Шампионската лига. 6 пъти гледахме този сблъсък през последните 9 години, като последния път баварците победиха с 1:0 след гол на Ким Мин-джае. В последните 4 мача между двата гранда в Шампионска лига германският отбор винаги излиза победител, а парижани не са се разписвали във вратата на Байерн от 2021 г. насам.

Важни играчи се завръщат за ПСЖ, но има още отсъстващи

За домакините се завърнаха капитанът Маркиньос, Фабиан в халфовата линия, на мястото на Жоао Невеш, и Усман Дембеле в центъра на атаката. Парижани все още не могат да разчитат на Дезире Дуе. И двата отбора записаха максималния брой точки от първите три мача, но за ПСЖ сякаш това беше първото по-голямо изпитание, докато Байерн игра мач срещу Челси. Важно е да се отбележи, че през лятото, на Световното клубно първенство, ПСЖ победи Байерн с 2:0.

ПСЖ срещу Байерн Мюнхен

Байерн Поведе още в 4-тата минута

Байерн поведе още в 4-тата минута чрез Луис Диас. Майкъл Олисе предизвика спасяване на Лука Шевалие, а колумбийското крило вкара добавката. Това беше второто попадение за бившия футболист на Ливърпул през този сезон в Шампионската лига. Натискът на баварците продължи и в следващите минути, а ПСЖ изглеждаше стъписан от ранното попадение.

Луис Диас

Усман Дембеле излезе след само 25 минути игра

Дембеле се завърна от контузия, като дори не беше сигурно дали ще играе в срещата с Байерн Мюнхен. В крайна сметка носителят на Златната топка изкара само 25 минути на терена и беше заменен от Луис Енрике. На негово място влезе Канг-ин Лий, а френският напдател излезе на собствен ход от терена. До изтичането на първия половин час двата отбора продължииха да си разменят атаки. Брадли Баркола наложи намеса на Нойер, а Серж Гнабри уцели и двете греди с един удар. Важно е да се отбележи, че ПСЖ показа колебания в защита.

Усман Дембеле

Луис Диас вкара втори гол в 32-рата минута, за малко да има и трети

Именно тази несигурност в дефанзивната линия на парижани доведе до втори гол за Байерн Мюнхен. Маркиньос задържа топката пред наказателното си поле по-дълго от необходимото и не видя връхлитащия го Луис Диас. Колумбиецът отне топката, нагласи си я и отбеляза за 0:2. Колко ли важно беше онова спасяване на Нойер при 0:1?. След втория гол на Байерн ПСЖ оказа натиск, но няколко пропуснати положения отчаяха френския гранд още повече. Байерн пое инициативата отново в края на първото полувреме. Станишич отбеляза, но голът му бързо бе отменен заради засада. Впоследствие и другите играчи в бяло изпуснаха няколко положения, като едното можеше да се превърне в гол красавец.

Червен картон в края на първото полувреме

Малко след изтичането на минималното добавено време от 3 минути, голмайсторът Луис Диас спря атака на ПСЖ. Той влезе на шпагат отзад на Ашраф Хакими, който беше повел топката в предни позиции. Нарушение веднага бе отсъдено, крилото получи жълт картон, а медицинският екип влезе, за да помогне на мароканеца. След известно забавяне главният рефер беше изпратен да разгледа положението с ВАР. На съдията не му отне много време, за да смени цвета на картона и Луис Диас беше изгонен от игра. Ашраф Хакими не можеше да продължи двубоя и бе заменен от Сени Майлу.

Извън кадър чухме гласа на треньора на баварците Венсан Компани, който обясняваше, че футболистът му се е опитал да измести крака си и няма как това да е червен картон. Прекъсването даде още време на двата отбора и противно на очакванията Байерн организира атака. Хари Кейн стреля от воле, но вратарят на ПСЖ спаси. И така първата част приключи при резултат 0:2 - радост и тъга за Байерн, проблеми на и извън терена за ПСЖ.

Ашраф Хакими

Второто полувреме започна с очакван натис на ПСЖ

На почивката Венсан Компани извърши една промяна - младият халф Том Бишоф замени Серж гнабри. А ПСЖ логично започна второто полувреме със силен натиск. Още в 48-мата минута парижани изпълниха статично положение, с което пратиха топката в наказателното поле на Нойер. Тя беше извадена в корнер, от който не последва нищо. При изпълнението на удара от вратата, немският страж си изкара жълт картон за забавяне на играта. Последва поредица от бързо отнемане на топката от ПСЖ и серия от опасни атаки, които обаче не донесоха нищо на домакините.

Планът на Байерн работеше, а ПСЖ предприе две промени

С изтичането на 60-тата минута игра можем да отбележим перфектния план на Байерн Мюнхен - 9-ма в защита, контраатаки и държане на топката далеч от собствената врата. Дори Хари Кейн беше върнат в защита. И все пак, баварците имаха да пазят аванс от два гола. Луис Енрике пък посегна към резервната скамейка по свое желание за пръв път от началото на мача. В игра влязоха Гонсало Рамош и Жоао Невеш на местата на Брадли Баркола и Фабиан. Това доведе до още по-остра игра на ПСЖ, който продължи натиска си, но без резултат.

Луис Енрике

ПСЖ върна едно попадение в 74-тата минута

Байерн Мюнхен беше доволен от развоя на мача. 10 от ПСЖ срещу 10 от баварците в половината на гостите. Пропуски за парижани, а играчите в бяло от време на време напомняха какво могат в атака. Но в 74-тата минута смените се отплатиха на Луис Енрике. Лий центрира отдясно, Жоао Невеш засече и върна едно попадение - 1:2. Непрестанният натиск и безпощадните атаки на домакините предизвикаха още едно невероятно спасяване на Нойер в 78-мата минута. Но доминацията на ПСЖ все още не носеше това, което Енрике искаше. А преди един корнер Компани заздрави защитата като вкара Ким Мин-джае в игра на мястото на Майкъл Олисе в 80-тата минута. След изпълнението на ъгловия удар Жоао Невеш беше близо до второ попадение, но изстрелът му беше извън рамките на вратата.

Жоао Невеш

Последните минути не донесоха нищо на ПСЖ

Последните 5 минути на редовното време преминаха под диктуването на ПСЖ. Витиня пробва изстрел от дистанция, но Нойер нямаше никакъв проблеми да улови топката. Последва още една дефанзивна промяна за Байерн - Леон Горецка смени Хари Кейн в 88-мата минута. Две минути по-късно Канг-ин Лий пробва далечен удар, който мина много близо до гредата, но от външната страна. Минималното добавено време беше 5 минути. 5 минути, които започнаха с нова порция залпове на ПСЖ. Но серията от центрирания и разбърквания в наказателното поле на Байерн не доведе до нищо. До края на мача най-опасното положение отново дойде след един карамбол, който завърши в ръцете на Мануел Нойер. И така мачът завърши - ПСЖ 1:2 Байерн Мюнхен.

