Зрелище откри кръга във Висшата лига: Челси не победи Нюкасъл, но се усети като победа

20 декември 2025, 16:33 часа 279 прочитания 0 коментара
Английският гранд Челси не успя да победи Нюкасъл след равенство 2:2 като гост в откриващия мач от 17-ия кръг на Висшата лига. Макар и да не записа победа, лондонският тим може да бъде доволен от завоюваната точка, след като изоставаше с два гола на почивката, но намери сили да направи частичен обрат през втората част. В крайна сметка равенството бе закономерен резултат, макар и двата тима да можеха да отмъкнат трите точки.

Ник Волтемаде откри резултата за Нюкасъл с попадение в още в четвъртата минута, а в 20-ата минута отново той удвои. "Свраките" задържаха аванса си до почивката, но в края на полувремето Челси показа, че може да бъде опасен, когато му се позволи да владее повече топката. Гол на Педро Нето обаче бе отменен заради игра с ръка.

Рийс Джеймс

След почивката възпитаниците на Енцо Мареска заиграха по-силно, като започнаха да създават множество положения. Рийс Джеймс вкара гол от пряк свободен удар още в 49-ата минута, а в 66-ата минута и Жоао Педро вкара красиво попадение за "сините". До края и двата тима си размениха по няколко опасни ситуации, но до гол не се стигна.

В класирането Челси остава на четвърто място с 29 точки и е с три точки аванс пред следващите четири тима в подреждането. Нюкасъл пък е 11-ти с 23 точки. В следващия кръг "сините" домакинстват на Астън Вила, а "свраките" гостуват на Манчестър Юнайтед.

Стефан Йорданов
