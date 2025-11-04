Кризата е в миналото! Ливърпул отново подчини Реал Мадрид в Шампионска лига

Английският шампион Ливърпул успя да победи испанския колос Реал Мадрид с 1:0 като домакин на "Анфийлд" в среща от четвъртия кръг на основната фаза на Шампионска лига. Единственото попадение в срещата отбеляза Алексис Макалистър, който успя да се разпише с глава. "Червените" категорично надиграха "белия балет" и напълно заслужено стигнаха до победата, която е втора поредна след успеха на "Анфийлд" над този съперник с 2:0 и през миналия сезон.

Ливърпул победи Реал Мадрид на "Анфийлд"

Срещата започна на високи обороти, като Реал задържаше малко повече топката, но пък Ливърпул създаваше по-опасните атаки. Доминик Собослай пробва няколко мощни удара от дистанция, които принудиха Тибо Куртоа да се намесва. Най-полемичната ситуация дойде в 30-ата минута, когато бе отсъдено нарушение за игра с ръка на Орелиан Чуамени на границата на наказателното поле. От ВАР преразгледаха ситуацията, като потенциалното нарушение бе в пеналтерията, но главният съдия Ищван Ковач прецени, че няма достатъчно основания за дузпа и отмени нарушението.

В оставащите минути до почивката Ливърпул доминираше на терена. Реал пък също имаше претеции за дузпа, след като Арда Гюлер падна в наказателното поле след съприкосновение с противников играч, но не бе отсъдено нарушение. Първият точен удар за Реал дойде в 45-ата минута, когато Джуд Белингам стреля от малък удар, но Гиорги Мамардашвили успя да се намеси.

В началото на второто полувреме Ливърпул създаде няколко опасности от статични положения, при които Тибо Куртоа отново трябваше да показва класата си. В 61-ата минута обаче Ливърпул успя да накаже "белите". Доминик Собослай центрира отново от статично положение, а топката се приземи перфектно на главата на нисичкия Алексис Макалистър, който този път успя да матира Куртоа.

В следващите минути Реал Мадрид опита да потърси обрат, но без резултат. "Белите" трудно стигаха до противниковата врата благодарение на много добрата игра на Ливърпул в защита, и особено на бековете Конър Брадли и Анди Робъртсън.