Румен Радев назначи нов заместник-министър на отбраната

Снимка: Правителствена пресслужба
Със заповед на министър-председателя Румен Радев за заместник-министър на отбраната е назначен Любомир Богданов Монов, съобщиха от правителствената пресслужба. По-рано през май правителството предложи на президента да освободи бригаден генерал Любомир Монов от поста директор на дирекция "Отбранителна политика и планиране", както и от военна служба. Освобождаването е по взаимно съгласие съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили.

С днешни заповеди премиерът Румен Радев назначи нови заместник-министри и в още няколко ведомства.

В Министерството на здравеопазването заместник-министри стават Ивиан Бенишев и Петко Салчев.

Десислава Георгиева Георгиева е назначена за заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, а Марина Василева поема поста заместник-министър на културата.

Ивайло Анев
