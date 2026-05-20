Румен Радев назначи нов заместник-министър на отбраната

Със заповед на министър-председателя Румен Радев за заместник-министър на отбраната е назначен Любомир Богданов Монов, съобщиха от правителствената пресслужба. По-рано през май правителството предложи на президента да освободи бригаден генерал Любомир Монов от поста директор на дирекция "Отбранителна политика и планиране", както и от военна служба. Освобождаването е по взаимно съгласие съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили.

С днешни заповеди премиерът Румен Радев назначи нови заместник-министри и в още няколко ведомства.

В Министерството на здравеопазването заместник-министри стават Ивиан Бенишев и Петко Салчев. Още: Радев анонсира сливане агенции и дирекции, съкращения и програми за доброволно напускане

Десислава Георгиева Георгиева е назначена за заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, а Марина Василева поема поста заместник-министър на културата.