6-кратен шампион на Франция бе запратен в шеста дивизия

Шесткратният френски шампион Бордо, който някога имаше в състава си и Зинедин Зидан сред другите славни играчи, бе изхвърлен от четвърта в шеста дивизия заради много милионните си дългове и липса на плащане, предаде ДПА. Това беше решението в сряда на Апелативната комисия на френския футболен финансов надзорен орган DNCG. Така някогашният шампион на френската Лига 1 ще играе в шестото ниво на френския футбол.
Кризата в Бордо отведе клуба до шестото ниво на френския футбол
Бордо сега ще започне сезона в шеста дивизия R1, при условие че регионалната футболна асоциация на Нова Аквитания се съгласи. Сериозните финансови проблеми обаче означават, че сега се обмисля ликвидацията на клуба. Това решение трябва да се вземе от търговски съд.
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La commission d'appel de la DNCG a confirmé l'exclusion des Girondins de Bordeaux des Championnats nationaux, synonyme de relégation en R1. Les Girondins pourraient bientôt être engagés dans une procédure de liquidation judiciaire. https://t.co/26pKtND6kb pic.twitter.com/CVEpxcScLY— L'Équipe (@lequipe) July 15, 2026
Клубът беше обявен в несъстоятелност преди две години, което доведе до първоначалното му понижаване в четвърта дивизия. Бившият вратар на Германия Оливер Кан след това проведе разговори за инвестиране в Бордо, но сделка не се осъществи.
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