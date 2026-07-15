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6-кратен шампион на Франция бе запратен в шеста дивизия

15 юли 2026, 20:23 часа 394 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
6-кратен шампион на Франция бе запратен в шеста дивизия

Шесткратният френски шампион Бордо, който някога имаше в състава си и Зинедин Зидан сред другите славни играчи, бе изхвърлен от четвърта в шеста дивизия заради много милионните си дългове и липса на плащане, предаде ДПА. Това беше решението в сряда на Апелативната комисия на френския футболен финансов надзорен орган DNCG. Така някогашният шампион на френската Лига 1 ще играе в шестото ниво на френския футбол.

Кризата в Бордо отведе клуба до шестото ниво на френския футбол

Бордо сега ще започне сезона в шеста дивизия R1, при условие че регионалната футболна асоциация на Нова Аквитания се съгласи. Сериозните финансови проблеми обаче означават, че сега се обмисля ликвидацията на клуба. Това решение трябва да се вземе от търговски съд.

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Клубът беше обявен в несъстоятелност преди две години, което доведе до първоначалното му понижаване в четвърта дивизия. Бившият вратар на Германия Оливер Кан след това проведе разговори за инвестиране в Бордо, но сделка не се осъществи.

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Лига 1 Бордо
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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