Футболно чудо на Мондиал 2026! Златан Ибрахимович засипа с похвали звезда на Испания

Шведската легенда Златан Ибрахимович рядко изневерява на стила си да отправя остри критики и банални подигравки по адрес на настоящите футболни звезди. Именно по тази причина една проста похвала от бившия нападател звучи като огромно признание. Не са много случаите, в които Ибрахимович, който е коментатор за FOX Sports на Мондиала в САЩ, остава впечатлен от даден играч. Този феномен обаче се случи по време на 1/2-финалната среща между Франция и Испания.

Звезда на Испания спечели симпатиите на Ибрахимович

В мач, белязан от техническо съвършенство и тактическа дисциплина, именно "Ла Роха" излезе победител, демонстрирайки стил на игра, който намери отклик сред ценителите на чистия футбол по целия свят, включително и сред винаги откровения Ибрахимович. Веднага след финалния съдийски сигнал шведът не закъсня да даде оценката си за срещата. Той беше явно впечатлен от начина, по който Испания контролираше темпото на играта, като в крайна сметка неутрализира френския отбор, който изглеждаше страхотен през по-ранните кръгове на турнира.

ОЩЕ: Ламин Ямал игра в роля от баскетбола срещу Франция

Макар колективните усилия на Испания да бяха главната тема на вечерта, Ибрахимович избра да се съсредоточи върху индивидуалното майсторство на Родри. Халфът на Манчестър Сити беше сърцето на иберийската полузащита, като прекъсваше френските атаки и инициираше преходи с характерното си хладнокръвие и визия. Ибра определи представянето на халфа за "великолепно" и също така заяви, че "футболът е победил", след като видя как плавният стил на Испания надделя над разочароващия отбор на Франция.

Ето какво каза Ибрахимович:

"Трябва да отбележа, че Родри беше навсякъде. Какъв мач, какъв играч! Той е от онези, които не получават достатъчно признание, но в този мач беше навсякъде. Беше просто великолепен. Днес футболът победи", заяви Ибрахимович пред FOX Sports. След като вече си осигури място във финала, Испания се стреми да си възвърне статута на върха на световния футбол. "Ла Роха" ще се опита да вдигне трофея на световното първенство за втори път след 2010 г. Този финал ще бъде изключително вълнуващ, тъй като тимът на Луис де ла Фуенте ще се изправи срещу победителя от мача между Англия и Аржентина. "Великолепният" Родри остава ключовата фигура в стратегията им, докато се подготвят за заключителния мач на турнира.

ОЩЕ: Над Испания е само Левски! Френското менте и нищо не може да спре Меси | Точно попадение