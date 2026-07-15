Ламин Ямал игра в роля от баскетбола срещу Франция

"В баскетбола има един термин "point forward" - като такъв игра Ламин Ямал". Това заяви Иво Вецев в най-новия епизод на предаването "Точно попадение", посветено на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Според него Ламин Ямал е изиграл най-зрелия си мач до този момент в кариерата му, като е влязъл в ролята на плеймейкър, въпреки че игра на крилото в 1/2-финалната среща между Испания и Франция.

"Той игра нещо като плеймейкър"

"Ламин Ямал изигра много силен двубой по мое му. Защото видимо не е готов физически, малко му липсва скорост, малко му липсва техника. Според мен контузията го тормози все още. Но той игра нещо като плеймейкър. В баскетбола иам един термин "point forward" - когато крилото ти всъщност е плеймейкър. Нещо подобно видяхме и в мача срещу Франция. Ямал беше изключителен, с много бързи подавания, много бъро успяваше да обърне фланга на атаката", започна Иво.

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"Беше еидн от най-зрелите мачове на Ямал"

"И според мен, въпреки че според статистическите сайтове получава сравнително ниска оценка, особено спрямо защитата на Испания, Ямал беше с ключова роля за тази победа. Особено в задържането на топката, в пресата срещу Франция. Изобщо беше еидн от най-зрелите мачове на Ямал, които съм гледал аз", завърши Вецев. Повече по темата можете да видите в най-новия епизод на "Точно попадение" в YouTube:

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