Назначен е нов заместник-председател на Държавна агенция "Разузнаване"

Правителството прие Решение за назначаване на заместник-председател на Държавна агенция "Разузнаване". На длъжността е назначен Асен Михайлов Тутеков.

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Преди седмица Народното събрание избра за втори 5-годишен мандат Антоан Гечев за председател на Държавна агенция "Разузнаване". Против кандидатурата гласуваха само депутатите от "Демократична България".

Кой е Атанас Тутеков?

Атанас Тутеков е роден на 16.05.1968 г. в гр. София. Завършил е СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет, със специалност „Философия“, магистър. Бил е собственик и съдружник в частни компании, а от 1996-а до 2015-а година работи в Националната разузнавателна служба. Започва кариерата си като оперативен служител. Последователно заема различни длъжности, включително заместник-началник и началник на отдел. За година е директор на Дирекция „Информация и анализ“ в ДАР.

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Притежава 11-годишен задграничен опит. През май 2018 г. с решение на Министерски съвет е назначен за заместник-председател на ДАР. През 2020 година се оттегля от заеманата длъжност и напуска разузнаването.

Година по-късно се завръща в ДАР, като от миналия месец бе и и.ф . председател на агенцията.

Награждаван е с орден „За гражданска доблест и заслуга“ II степен. Владее английски, румънски и руски език. Женен, с едно дете.