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Дни преди големия финал: ФИФА вбеси феновете с ново спорно решение на Мондиал 2026

15 юли 2026, 16:45 часа 557 прочитания 0 коментара

Международната асоциация ФИФА взе ново спорно решение, с което предизвика сериозно недоволство във футболния свят. Дни преди големия финал на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, стана ясно, че ще има голяма пауза между двете полувремена на мача. Очаква се почивката на полувремето в решителния двубой да продължи между 20 и 25 минути. По време на почивката на стадион "Ню Йорк-Ню Джърси" ще се състои 11-минутно шоу в стила на "Супербоул".

Голямо шоу на почивката на финала на Мондиал 2026

Макар източници от ФИФА да предполагат, че почивката ще бъде около 20 минути, се разбира, че един от вариантите е да се спази обичайната 15-минутна пауза на полувремето. Правилата на играта, регулирани от Международния съвет на футболните асоциации, гласят, че играчите имат право след първата част, "която не надвишава 15 минути". Това обаче не попречи на ФИФА по време на миналогодишния финал на Световното клубно първенство. Тогава отборите "почиваха" 24 минути заради представлението на терена.

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Световно първенство по футбол 2026

Програмата за шоуто

Сега се очаква по време на почивката на сцената да излязат звезди като Мадона, Шакира и К-поп групата "BTS". Миналата седмица Джъстин Бийбър беше добавен към афиша за неделното шоу, което, наред с главните изпълнители, включва още Бърна Бой, Густаво Дудамел и хор PS22 с участието на Coldplay, а певецът Крис Мартин е куратор на шоуто. Финалът на Мондиал 2026 ще започне в 15:00 местно време (22:00 българско), а церемонията по закриването е с начален час 13:30 местно време (20:30 в България). Звезди от големия екран Том Круз, Лаура Паузини, Никол Шерцингер, Роби Уилямс, както и интернет сензацията IShowSpeed, ще се изявят като част от церемонията, а Дженифър Хъдсън ще изпее националния химн на САЩ.

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Испания си осигури място във финала, след като победи Франция с 2:0 в първия 1/2-финал в Далас във вторник. Тя ще се изправи срещу победителя от двойката Англия - Аржентина.

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ФИФА Световно първенство по футбол 2026
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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