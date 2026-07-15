ФИФА замаза очите на футболния свят с "промяна", засягаща спорното съдийство на Мондиал 2026

Отборът на Англия се подготвя за очакващия с голям интерес 1/2-финал от Мондиал 2026 срещу Аржентина в сряда вечер, а часове преди решаващия сблъсък ФИФА въведе промяна във ВАР-системата, която ще засегне и двата тима. "Трите лъва" си осигуриха място сред финалната четворка след драматична победа с 2:1 над Норвегия, като поредните героични изяви на Джуд Белингам изведоха отбора на Тухел напред. Звездата на Реал Мадрид изравни резултата в 45-ата минута, а след това отбеляза в третата минута на продълженията, с което изпрати Англия на четвъртия ѝ 1/2-финал на световно първенство. Феноменът Белингам обаче не беше темата, която обра заглавията на следващия ден.

ФИФА направи "промяна", засягаща ВАР-системата

Англия, подобно на няколко други отбора през целия турнир, беше обект на множество спорни решения на ВАР. Момчетата на Тухел видяха как дузпата им беше отменена от технологията, въпреки че Джед Спенс изглеждаше да е бил съборен в наказателното поле от норвежки защитник. Междувременно, в другите мачове, египтяните бяха възмутени от отношението, с което бяха третирани по време на сърцераздирателната си загуба с 2:3 от Аржентина. Те бяха лишени от аванс от два гола, след като голът на Мустафа Зико беше отменен, тъй като съдиите прецениха, че Лисандро Мартинес е бил фаулиран в началото на атаката.

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Египетската футболна федерация публикува гневно изявление до ФИФА след тази разтърсваща загуба, като съдиите и ВАР продължават да бъдат подложени на критики за взетите решения до ден днешен. В опит да се противопостави на нарастващата критика, ФИФА разположи ВАР на място за сблъсъка на Англия срещу Аржентина в Атланта в сряда вечерта. Досега ВАР-съдиите работеха от централен център в Международния излъчвателен център в Далас, независимо от мястото, на което се провеждаше всеки мач. Това обаче представлява значителна промяна в начина, по който функционира системата за преглед на турнира, а новоразположените съдии на място ще служат като резервен вариант в случай на възникване на комуникационни или технически проблеми.

Преместването на ВАР по-близо до действието може и да не промени начина, по който работи технологията, тъй като съдиите все пак трябва да вземат правилни решения по ключови моменти в мачовете - нещо, с което се бореха през цялото Световно първенство. Но ФИФА трябваше да покаже, че прави промяна, за да отвлече вниманието на феновете от острата критика, с която се сблъска, и да се надява, че това по някакъв начин ще подобри нивото на съдийството.

Обяснявайки причината, поради която ВАР е преместен на място за заключителните мачове на турнира, членът на Организационния комитет на Световното първенство по футбол на ФИФА, Дан Хънт, заяви: "В тези мачове се разгръщат много драматични моменти. И вижте, когато се изисква от само четирима съдии да управляват случващото се на терена, това е много трудно, имайки предвид размерите на игрището. Радвам се, че системата ще бъде на място. Не знам как ще изглежда тази комуникация."

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