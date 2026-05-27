90 милиона на масата: Барселона започна преговори за трансфер с една от звездите на Нюкасъл

Барселона официално е стартирала амбициозен план за подсилване на офанзивната си линия, като основната цел на каталунците е една от най-ярките фигури в английската Премиър лийг - Антъни Гордън. Новината за преговорите бе потвърдена от Фабрицио Романо, който разкри, че спортният директор на "блаугранас" Деко вече е пътувал до Англия. Посещението на португалеца на Острова е ясен сигнал за сериозните намерения на клуба да привлече 25-годишния национал, който се превърна в истинска сензация със своя динамичен стил на игра.

Барселона хвърли око на Антъни Гордън, но много европейски грандове също са се наредили на опашката

Гордън не крие желанието си да потърси ново предизвикателство през това лято и изглежда готов да напусне Нюкасъл в преследване на трофеи на международната сцена. Задачата пред Барселона обаче ще бъде изключително сложна, тъй като на опашката за подписа на атакуващия играч са се наредили европейски колоси като Байерн Мюнхен, Ливърпул и Арсенал. Финансовите претенции на "свраките" също са сериозна преграда, като клубът е поставил цена от близо 80-90 милиона евро и на този етап отказва всякакви преговори за намаляване на сумата.

Още: Барселона, ПСЖ и Арсенал се облизват: Голямата звезда на Атлетико Мадрид иска да напусне през лятото!

Причината за огромния интерес към Гордън се крие в неговата изключителна ефективност през изминалия сезон. Англичанинът записа внушителните 17 гола и 5 асистенции в общо 46 мача във всички турнири, демонстрирайки скорост и хладнокръвие, които го правят идеален за схемата на каталунците. За Барселона, която наскоро изпрати подобаващо своята легенда Роберт Левандовски, привличането на млад и енергичен лидер като Гордън се разглежда като жизненоважна стъпка за обновяването на отбора и връщането му сред абсолютните фаворити в Шампионската лига.

Още: Ливърпул продава двама нападатели за над 100 милиона евро, за да реализира още един грандиозен трансфер