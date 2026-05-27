Вече няма място за съмнение: Официално обявиха кой е новият крал сред мениджърите в Англия

След сезон, който ще остане завинаги в златните страници на лондонския футбол, Микел Артета официално бе обявен за най-добър мениджър в Премиър лийг за кампанията 2025/26. Испанският специалист успя да пребори изключително сериозна конкуренция в лицето на своя ментор Пеп Гуардиола, както и на изгряващи имена като Андони Ираола и Майкъл Карик. Това признание е логично следствие от изключителната трансформация, която Артета наложи в Северен Лондон.

Основният аргумент за наградата на Артета е фактът, че той донесе първата шампионска титла за Арсенал от цели 22 години насам. "Топчиите" демонстрираха завидна стабилност през целия маратон от 38 кръга, като завършиха кампанията с актив от 85 точки. Това бе достатъчно, за да оставят на цели седем пункта зад себе си досегашния доминатор Манчестър Сити, прекъсвайки хегемонията на "гражданите" по категоричен начин.

Пътят на Артета до този връх започна още през декември 2019 година, когато той пое разклатения състав на лондончани. През тези години той премина през различни етапи на развитие, като постепенно добавяше трофеи във витрината на клуба - първо ФА Къп, а впоследствие и две Купи на лигата ("Карабао Къп"). Именно търпението на ръководството и ясната визия на треньора се оказаха печелившата формула, която върна Арсенал на върха на английската футболна пирамида.

Еуфорията в лагера на лондончани обаче далеч не е приключила с празненствата за титлата. Предстои най-важният мач в съвременната история на клуба. Тази събота възпитаниците на Микел Артета ще излязат на стадион "Пушкаш Арена" в Будапеща, където ще се изправят срещу френския гигант Пари Сен Жермен във финала на Шампионската лига.

Двубоят се очаква с огромен интерес, тъй като Арсенал има шанса да запише исторически златен дубъл, който би циментирал статута на Артета като един от най-великите тактици в съвременния футбол. Спечелването на най-престижния европейски клубен трофей само седмица след триумфа в Англия би било перфектният завършек на един приказен сезон за "червено-белите" от Лондон.