Легенда на Висшата лига се завръща на Острова само година след напускането си

В края на миналия сезон една истинска легенда на Висшата лига напусна английския футбол, за да се впусне в ново предизвикателство. Става въпрос за Джейми Варди, който прекрати престоя си в Лестър Сити, след като отбеляза своя гол №200 в 500 мача. Нападателят изкара 13 години при "лисиците", в които се превърна в един от най-добрите играчи в историята на клуба, но след като договорът му изтече през лятото на 2025 година, той се присъедини към отбора от Серия А Кремонезе като свободен агент.

Джейми Варди ще напусне Кремонезе това лято

В първия си сезон в италианския елит Варди отбеляза 7 гола и направи 3 асистенции в 29 мача. Но това не беше достатъчно, за да спаси Кремонезе от изпадане, тъй като тимът завърши с едва 34 точки от 8 победи, 10 равенства и 20 загуби на 18-а позиция. Договорът на Варди му дава възможност да удължи престоя си в Ломбардия с още един сезон, но изпадането на отбора, според информациите, го е накарало да планира напускане. А ако Варди напусне, се смята, че няколко клуба от Висшата лига вече проучват възможността да го върнат на Острова.

През кариерата си във Висшата лига Варди отбеляза 145 гола и даде 50 асистенции в 342 мача и държи рекорда за най-възрастния играч, спечелил "Златната обувка" през 2016 г. Въпреки че не е известно точно кои клубове проявяват интерес към Варди, се съобщава, че той вече води преговори с някои от тях за грандиозно завръщане.

Варди може да се завърне там, където всичко започна

Друга възможност за завръщане в родината му предлага отборът от третото ниво Шефилд Уензди. Медиите в Англия твърдят, че "кукумявките" са фаворити да подпишат с Варди като свободен агент това лято, след като той е играл за клуба като тийнейджър, преди да бъде освободен на 16-годишна възраст, без да е записал нито един мач като професионалист. А ако той реши да не се връща в Англия, BBC съобщава, че нидерландският Фейенорд е сред другите клубове, проявили интерес през това лято.

С наближаването на 40-ия рожден ден на Варди през януари мнозина биха предположили, че той просто може да сложи край на кариерата си и да се наслади на почивката далеч от терена. Въпреки това, наскоро той коментира бъдещето си, като заяви, че засега няма планове да се оттегли.

