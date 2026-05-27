Кабинетът "Радев":

Легенда на Висшата лига се завръща на Острова само година след напускането си

27 май 2026, 18:30 часа 653 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Легенда на Висшата лига се завръща на Острова само година след напускането си

В края на миналия сезон една истинска легенда на Висшата лига напусна английския футбол, за да се впусне в ново предизвикателство. Става въпрос за Джейми Варди, който прекрати престоя си в Лестър Сити, след като отбеляза своя гол №200 в 500 мача. Нападателят изкара 13 години при "лисиците", в които се превърна в един от най-добрите играчи в историята на клуба, но след като договорът му изтече през лятото на 2025 година, той се присъедини към отбора от Серия А Кремонезе като свободен агент.

Джейми Варди ще напусне Кремонезе това лято

В първия си сезон в италианския елит Варди отбеляза 7 гола и направи 3 асистенции в 29 мача. Но това не беше достатъчно, за да спаси Кремонезе от изпадане, тъй като тимът завърши с едва 34 точки от 8 победи, 10 равенства и 20 загуби на 18-а позиция. Договорът на Варди му дава възможност да удължи престоя си в Ломбардия с още един сезон, но изпадането на отбора, според информациите, го е накарало да планира напускане. А ако Варди напусне, се смята, че няколко клуба от Висшата лига вече проучват възможността да го върнат на Острова.

ОЩЕ: Вече няма място за съмнение: Официално обявиха кой е новият крал сред мениджърите в Англия

През кариерата си във Висшата лига Варди отбеляза 145 гола и даде 50 асистенции в 342 мача и държи рекорда за най-възрастния играч, спечелил "Златната обувка" през 2016 г. Въпреки че не е известно точно кои клубове проявяват интерес към Варди, се съобщава, че той вече води преговори с някои от тях за грандиозно завръщане.

Джейми Варди

Варди може да се завърне там, където всичко започна

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Друга възможност за завръщане в родината му предлага отборът от третото ниво Шефилд Уензди. Медиите в Англия твърдят, че "кукумявките" са фаворити да подпишат с Варди като свободен агент това лято, след като той е играл за клуба като тийнейджър, преди да бъде освободен на 16-годишна възраст, без да е записал нито един мач като професионалист. А ако той реши да не се връща в Англия, BBC съобщава, че нидерландският Фейенорд е сред другите клубове, проявили интерес през това лято.

С наближаването на 40-ия рожден ден на Варди през януари мнозина биха предположили, че той просто може да сложи край на кариерата си и да се наслади на почивката далеч от терена. Въпреки това, наскоро той коментира бъдещето си, като заяви, че засега няма планове да се оттегли.

ОЩЕ: 90 милиона на масата: Барселона започна преговори за трансфер с една от звездите на Нюкасъл

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Висша лига Джейми Варди Кремонезе
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес