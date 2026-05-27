ПСЖ - Арсенал: Кога и къде да гледаме финала на Шампионска лига

Предстои ни да наблюдаваме исторически финал на Шампионска лига. ПСЖ и Арсенал за пръв път се срещат в решаващия сблъсък в "турнира на богатите", след като премериха сили на 1/2-финалите миналата година. Динамичното чудовище на Луис Енрике ще се бори да запази титлата си на шампион на Европа, докато стабилната крепост на Микел Артета гони първата си "ушата" в историята.

Програма за финала ПСЖ - Арсенал: дата, начален час и телевизия

Последните години в Шампионска лига бяха дорби за ПСЖ. През 2024 г. парижани стигнаха 1/2-финалите, но загубиха от Боруся Дортмунд с 0:2 в общия резултат. А през 2025 г. спечелиха първата си "ушата", като разбиха Интер с историческото 5:0 на финала. Шампионският състав на Луис Енрике остана почти непроменен, а по пътя към финала отстрани доста сериозни отбори в лицето на Челси, Ливърпул и Байерн Мюнхен.

В кой ден и от колко часа ще дават финала на Шампионска лига

Дълги години Арсенал или не успяваше да се класира в Шампионска лига, или не стигаше особено далеч в турнира. Но от миналия сезон това се промени. "Артилеристите" отпаднаха именно от ПСЖ на 1/2-финалите през 2025 г. с общ резултат 1:3. Но тази година те са на финал и не трябва да бъдат подценявани, въпреки една идея по-лесния път, който трябваше да изминат. Лондончани срещнаха Спортинг Лисабон, Байер Леверкузен и Атлетико Мадрид. Но финалът, който ще се изиграе на 30 май, събота, има още един исторически елемент. За пръв път началото на двубоя няма да бъде дадено в 22:00 ч. българско време, а цели 3 часа по рано - в 19:00 ч.

Коя телевизия ще излъчи мача ПСЖ - Арсенал

Програмата на телевизиите за финала на Шампионска лига показва, че срещата ше се излъчва пряко в няколко телевизионни канала. Съдбоносният сблъсък между ПСЖ и Арсенал ще бъде предаван пряко по bTV Action и по Max Sport 3, както и онлайн на Voyo. Студийната програма по bTV започва още в 17:00 ч. - два часа преди началото на големия сблъсък. А финалът на Шампионска лига между ПСЖ Арсенал ще може да проследите и на живо в Actualno.com и в Sportlive.bg.

