Трагедия: Голям нигерийски талант и близък приятел на роден национал почина на едва 21-годишна възраст

21-годишният Виктор Удох издъхна си в родната Нигерия при мистериозни обстоятелства. Тялото на големия талант на местния футбол е открито в столицата Абуджа, а на този етап властите не оповестяват причината за смъртта. Трагичната новина съобщава белгийският вестник Nieuwsblad. Първият клуб на Виктор в Европа - Роял Антверп - потвърди информацията.

„С голяма мъка научихме за кончината на Виктор Удох. Мислите ни са със семейството, приятелите и близките му. Пожелаваме им много сила, подкрепа и топлина през този тежък труден момент. Почивай в мир, Виктор", се посочва в изявлението.

Все още няма официална причина за смъртта на Удох

🚨 Former Southampton and Royal Antwerp F.C. youngster Victor Udoh has sadly passed away, according to his former club.



He passed away in Abuja last night after suspected food poisoning while on holiday.



Condolences to all friends and family of Victor. 🕊️ pic.twitter.com/INJPl8F6CO — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 26, 2026

Според информация на местната преса, смъртта на Удох е настъпила по време на нощно излизане. Обстоятелствата около кончината му се считат за подозрителни и вече са обект на разследване от властите. В сряда авторитетният журналист Фабрицио Романо споделя, че е много вероятно да става въпрос за отравяне с храна или напитки.

Нападателят пристига от Абуджа в Белгия като тийнейджър, за да преследва футболната си мечта. С младежкия състав на Роял Антверпен се разписва 12 пъти в 24 мача. Там той се запознава с родния национал Росен Божинов, а двамата се сближат веднага след пристигането си на сънародника ни през лятото на 2024 г., предава БГНЕС.

В началото на 2025 г. африканецът дори си уреди трансфер в Саутхемптън. Той парафира за три и половина сезона, но не успя да пробие и напусна по взаимно съгласие в началото на настоящия сезон.

Поклон пред паметта му!