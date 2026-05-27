Трагедия: Голям нигерийски талант и близък приятел на роден национал почина на едва 21-годишна възраст

27 май 2026, 12:34 часа 331 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
21-годишният Виктор Удох издъхна си в родната Нигерия при мистериозни обстоятелства. Тялото на големия талант на местния футбол е открито в столицата Абуджа, а на този етап властите не оповестяват причината за смъртта. Трагичната новина съобщава белгийският вестник Nieuwsblad. Първият клуб на Виктор в Европа - Роял Антверп - потвърди информацията.

„С голяма мъка научихме за кончината на Виктор Удох. Мислите ни са със семейството, приятелите и близките му. Пожелаваме им много сила, подкрепа и топлина през този тежък труден момент. Почивай в мир, Виктор", се посочва в изявлението.

Все още няма официална причина за смъртта на Удох 

Според информация на местната преса, смъртта на Удох е настъпила по време на нощно излизане. Обстоятелствата около кончината му се считат за подозрителни и вече са обект на разследване от властите. В сряда авторитетният журналист Фабрицио Романо споделя, че е много вероятно да става въпрос за отравяне с храна или напитки.

Нападателят пристига от Абуджа в Белгия като тийнейджър, за да преследва футболната си мечта. С младежкия състав на Роял Антверпен се разписва 12 пъти в 24 мача. Там той се запознава с родния национал Росен Божинов, а двамата се сближат веднага след пристигането си на сънародника ни през лятото на 2024 г., предава БГНЕС.

В началото на 2025 г. африканецът дори си уреди трансфер в Саутхемптън. Той парафира за три и половина сезона, но не успя да пробие и напусна по взаимно съгласие в началото на настоящия сезон.

Поклон пред паметта му!

