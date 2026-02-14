Росен Божинов игра добре за Пиза, но Модрич взе победата за Милан с фамозен гол

Вчера, на 13 февруари, се изигра мачът от 24 кръг на Серия А между Пиза и Милан. 21-годишният Росен Божинов беше титуляр за пореден път в новия си отбор, като направи добър мач. Той не допусна сериозни грешки, като дори направи ключово подаване в головата атака на Пиза. Но за негова жалост Милан показа класа и направи достатъчно, за да вземе трите точки.

Голът за Пиза дойде след дълъг пас на Росен Божинов

„Росонерите“ поведоха през първата част с гол на Рубен Лофътс-Чийк. Англичанинът се извиси в наказателното поле след центриране на Закари Атекаме. В 56-тата минута новото попълнение на Милан нападателят Никлас Фюлкруг изпусна дузпа, като прати топката встрани от вратата на домакините. Пиза изравни в 71-вата минута с гол на Фелипе Лойола, а атаката започна с дълъг пас именно на Росен Божинов.

📸 - LOOK AT WHERE LUKA MODRIC STARTED WITH THE BALL, AND LOOK WHERE HE FINISHED IT OFF HIMSELF!



THIS MAN IS 40 YEARS OLD! pic.twitter.com/DAuD5mioJ8 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 13, 2026

Лука Модрич върна водачеството на Милан с класа

Но радостта за домакините не трая дълго, тъй като само 14 минути по-късно Лука Модрич показа класата си, дори и на 40 години. Той тръгна на рейд далеч извън наказателното поле, направи двойно подаване със Самуеле Ричи и отбеляза победния гол. В края на мача Адриен Рабио си изкара втори жълт, и съответно червен картон, но вече беше твърде късно за Пиза да мисли за нов гол. Така отборът на Росен Божинов остава на 19-то място в Серия А с 15 точки. Толкова има и последният Верона.

