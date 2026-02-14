Колосалната сума, която Манчестър Юнайтед плати за разделите с Аморим и Тен Хаг

От Манчестър Юнайтед за първи път внесоха малко яснота по въпроса с раздялата с Рубен Аморим, която струва скъпо на клуба. Както е известно, португалският специалист бе освободен от поста след серия неубедителни резултати, последното от които равенството 1:1 с Лийдс Юнайтед. По време на бурната пресконференция именно след този мач Аморим заяви, че се е присъединил към Юнайтед, за да бъде "мениджър, а не треньор", подчертавайки очевидното напрежение между него и ръководството на клуба.

Кой стои зад уволнението на Аморим от Ман Юнайтед?

Още тогава медиите на Острова спделиха любопитен момент, в който Аморим избухва по време на срещата, след като спортният директор на клуба Джейсън Уилкокс му предлага потенциална промяна в тактическата система. Уилкокс и главният изпълнителен директор на Юнайтед Омар Берада са участвали в решението за уволнението на португалския мениджър, според The Athletic. Участието на сър Джим Ратклиф в решението не бе ясно, имайки предвид, че три месеца по-рано британският милиардер заяви, че няма да взема "прибързано" решение по отношение на Аморим и иска да му даде три години, за да се докаже.

Това, очевидно, не се случи и той трябваше да плати значителна компенсация на втори уволнен мениджър само за 15 месеца, след като реши да уволни Ерик тен Хаг през октомври 2024 г., въпреки че му беше предложил нов договор през лятото. Според Daily Mail, Аморим е получил 10 милиона паунда обезщетение от Юнайтед, докато клубът е похарчил приблизително 8,7 милиона паунда за обезщетение на Тен Хаг.

Спорното интервю на Ратклиф

Сега, в интервю за Sky News, Ратклиф за първи път изрази мнението си за напускането на Аморим. Макар да не споменава директно португалеца, Ратклиф, чието състояние се оценява на около 17,5 милиарда долара според Forbes, заяви, че е взел "непопулярни решения" в Манчестър Юнайтед, макар че изглежда се е позовал и на масовата критика по повод решението му да съкрати 450 работни места, несвързани с футбола, в клуба.

След това Ратклиф направи коментар, с който разбуни духовете на Острова. Той сравни Юнайтед с личната си позиция по отношение на имиграцията, като заяви, че Обединеното кралство е "колонизирано от имигранти" и добави: "Ако наистина искате да се справите с основните проблеми на имиграцията, с хората, които предпочитат да получават помощи, вместо да работят, за да си изкарват прехраната, ако искате да се справите с това, тогава ще трябва да направите някои неща, които са непопулярни, и да проявите кураж." Това сравнение не се хареса на премиера Сър Кир Стармър, който призова Ратклиф да се извини за коментарите си относно имиграцията.