Кой ще бъде първи избор: Бербатов избра между Мбапе и Холанд

Бившата звезда на Манчестър Юнайтед Димитър Бербатов се изказа ласкаво по адрес на френския нападател от Реал Мадрид Килиан Мбапе. Българинът, известен със своя финес, футболна интелигентност и усет към таланта, постави Мбапе в специална категория играчи, които се разпознават още от първия поглед.

Бербатов даде леко предимство на Мбапе пред Холанд

Бербатов направи интересна паралелна линия между различните поколения звезди, като подчерта, че не всеки голмайстор е просто продукт на статистиката. Според него има футболисти, които притежават нещо повече - усещане за играта, движение без топка и инстинкт, който не може да бъде научен.

"Във футбола понякога има играчи, за които още от ранна възраст се вижда, че са специални. Знаете... Мбапе, Неймар... Не говоря дори за Меси или Роналдо, а за Мбапе, Неймар, Ямал. Когато ги видиш, веднага разбираш, че са диаманти, че са хора, които могат да направят велики неща. В случая с Мбапе, разбира се, цифрите говорят сами за себе си, но просто знаеш, че той знае как да играе футбол, как да използва пространството, как да вкарва голове, как да контролира топката, как да спринтира, всичко. Не се притеснявам за него, не се притеснявам за Реал Мадрид. Просто трябва да го гледаш и да се наслаждаваш. Това са отбори като Манчестър, като Реал Мадрид, като Барса – големите отбори. Когато имаш някой, който да те тренира, той трябва да знае как да се отнася с теб. Да знае как да ти говори, защото Мбапе знае как да играе футбол, просто трябва да го спечелиш на твоя страна и тогава той ще излезе на терена и ще играе за теб. Това е тайната според мен" заяви Бербатов пред ESPN.

Попитан ако създавай свой собствен отбор, кой ще избере първи - Холанд или Мбапе, Берба отговори по следния начин: "О, човече, това е труден въпрос. Вероятно с леко предимство Мбапе", каза Бербатов.

Думите на българския нападател идват в момент, в който около Мбапе има огромни очаквания, особено след преминаването му в Реал Мадрид през 2024 година. Много анализатори следят внимателно как френската звезда ще се впише в система, пълна с други големи имена, но българинът е категоричен, че талантът на Мбапе не подлежи на съмнение.

Особено внимание Бербатов обръща и на ролята на треньора, подчертавайки колко важно е отношението към подобен тип футболисти. Според него, когато играч от подобна класа бъде разбран и „спечелен“, той може да изведе отбора си на съвсем друго ниво.

Сравнението с Ерлинг Холанд също не е случайно – двамата са смятани за лицата на новото поколение суперзвезди. Въпреки това Бербатов ясно дава да се разбере, че за него лекото предимство е на страната на Мбапе, именно заради неговата универсалност, техника и влияние върху играта извън чистото бележене на голове.