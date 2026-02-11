Падна поредната треньорска глава в един от грандовете в английската Висша лига

Тотнъм уволни мениджъра Томас Франк след по-малко от осем месеца на поста, съобщава Sky Sports News. Раздялата с Франк идва, след като феновете на "шпорите" го освиркаха и скандираха за уволнението му след загубата с 2:1 от Нюкасъл у дома във вторник. Тотнъм заема 16-то място в класирането на Висшата лига, пет точки над зоната на изпадане, и има само две победи в последните си 17 мача в лигата.

Тотнъм уволни Томас Франк

Франк напусна Брентфорд през юни, за да замести Анге Постекоглу, след като австралиецът беше уволнен въпреки спечелването на Лига Европа. Но бившият мениджър на "пчеличките" не успя да спечели феновете на Тотнъм, като краткият му мандат беше белязан с редица неуспехи, включително пиене от чаша за кафе с емблемата на кръвния враг Арсенал.

Франк напуска Тотнъм, след като спечели само 13 от 38 мача начело на отбора, а загубата от Нюкасъл му донесе най-лошия процент победи от всички мениджъри на Тотнъм в ерата на Висшата лига. - едва 26,9%. Напускането на 52-годишния мениджър означава, че Тотнъм търси шестия си постоянен мениджър за седем години, откакто Маурисио Почетино напусна през 2019 г.

