Барселона натиска за номиниран за най-добър във Висшата лига

Барселона продължава да преследва трансферните си цели. Каталунците искат да привлекат нападателя на Борнемут Ели Жуниор Крупи, въпреки че "черешките" вече обявиха, че не искат да се разделят с младата си звезда. И все пак спортният директор на "блаугранас" Деко е възобновил интереса към фланцузина. От Барселона в него виждат добра алтернатива, след като трансфера на Хулиан Алварес от Атлетико Мадрид се усложни.

Ели Жунуор Крупи отново е на масата за Барселона

След напускането на Роберт Левандовски, Барселона се насочи към Хулиан Алварес като заместник на поляка. Но от Атлетико Мадрид отказаха да преговарят за аржентинския си нападател. Така Барселона отново показва интерес към Ели Жуниор Крупи, който бе сред номинираните за най-добър млад играч във Висшата лига за изминалия сезон. От Борнемут бяха обявили, че френското острие не се продава, но от Барселона не считат разговорите около евентуален трансфер за приключени. Каталунците ще преследват трансферната си алтернатива, след като ситуацията около Хулиан Алварес се усложни.

Още: Ето с какво Арсенал изкушава Винисиус да напусне Реал Мадрид: Кой спъва трансфера?

Крупи е оценен на 70 милиона евро

Ели Жуниор Крупи е доста комплексен играч, като може да изпълнява ролята както на централен нападател, така и на атакуващ хлаф и на крило. Сезон 2025/26 беше първият му пълен като играч на Борнемут и той успя да завладее сцената на Висшата лига. Крупи изигра 33 от 38 възможни мача за първенство, като вкара 13 гола. Според специализирания сайт "transfermarkt" нападателят е оценен на 70 милиона евро. Договорът му с Борнемут изтича през лятото на 2030 г., а към него има силен интерес от Тотнъм и Арсенал.

Още: Манчестър Сити цака Арсенал за перла на Барселона, която да замести Родри на "Етихад"