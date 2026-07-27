Ето с какво Арсенал изкушава Винисиус да напусне Реал Мадрид: Кой спъва трансфера?

През последните дни трансферните новини около Реал Мадрид стават все по-горещи. С последните информации бяха намесени голямата звезда на "белите" Винисиус Жуниор и шампиона на Висшата лига Арсенал. "The Telegraph" тъврди, че "топчиите" искат да привлекат бразилското крило, като ще му предлагат договор, който да направи възнаграждението му още по-голямо от това, което в момента получава на "Сантиаго Бернабеу". Но новият треньор на Реал Мадрид Жозе Моуриньо е против трансфера.

Арсенал вдига заплатата на Винисиус Жуниор

След като стана шампион на Англия за пръв път от над 20 години, в Арсенал се готвят да подобрят отбора си и то не как да е, а като привлекат една от най-големите звезди в момента. Винисиус Жуниор вече получава огромна заплата в Реал Мадрид - 470 000 евро на седмица. Но според информациите, "артилеристите" са готови да му предложат дори по-голямо възнаграждение, за да подпише с тях. Явно бъдещето на Винисиус на "Сантиаго Бернабеу" наистина е несигурно, тъй като "белите" се договориха с един от най-актуалните млади флангови футболисти в света.

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Жозе Моуриньо е против трансфер на Винисиус

Винисиус Жуниор има договор с Реал Мадрид до 2027 г., като все още не е подписал ново споразумение с "кралете". Ако го продадат, те ще могат да вземат доста солидна сума за трансфера му, а и ще се освободят от разходите за големите му заплати. Но новият треньор на Реал Мадрид Жозе Моуриньо е твърдо против трансфера. Той категорично не иска да губи един от основните си играчи. Специалния тъкмо се завърна на "Сантиаго Бернабеу" и иска да извлече възможно най-доброто от всички звезди, с които разполага.

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