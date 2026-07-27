За 100 милиона евро: Ман Сити пребори Арсенал, Ливърпул, Челси и ПСЖ за 18-годишна звезда, изгряла на Мондиал 2026

Английският гранд Манчестър Сити продължава да работи по привличането на полузащитника на Лил и националния отбор на Мароко Аюб Буади, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо. Двата клуба водят директни преговори за 18-годишния талант. Обсъждат се два варианта - Буади да се присъедини към английския клуб още това лято или да остане още един сезон в Лил и да премине на „Етихад“ през юни 2027 година.

Манчестър Сити взима Аюб Буади

Младият халф се превърна в едно от големите открития на Световното първенство през 2026 година. Въпреки ограничения си опит в мъжкия национален отбор преди турнира, той започна като титуляр в пет от шестте двубоя на Мароко и записа общо 384 минути. Буади беше сред титулярите и при загубата с 0:2 от Франция на четвъртфиналите.

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Буади е част от първия отбор на Лил от 2023 година, когато дебютира в професионалния футбол само на 16 години и три дни. Договорът му с френския клуб е до лятото на 2029 година. През сезон 2025/26 той записа една асистенция в 42 мача във всички турнири.

Transfermarkt оценява мароканеца на 80 милиона евро, но според английските медии Лил настоява да получи около 100 милиона евро. Интерес към футболиста проявяват още Арсенал, Ливърпул, Челси и Пари Сен Жермен, което може допълнително да повиши цената му.

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