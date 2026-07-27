Заради връзки с руска букмейкърска компания: Пирло е аут от сметките на Италия за нов селекционер на „скуадрата“!

Президентът на италианската футболна федерация (FIGC) Джовани Малаго е спрял процедурата по назначаването на Андреа Пирло за селекционер на националния отбор на страната. Това съобщи водещият местен журналист Джанлука Ди Марцио. Причината за това са разкритите връзките на наставника с руска букмейкърска компания.

Назначението на Андреа Пирло трябваше да бъде обявено утре

Пирло беше постигнал споразумение с централата за договор до 2023 година и трябваше да замени Дженаро Гатузо на кормилото на „скуадрата”. 47-годишният специалист имаше насрочена среща за днес с управата на FIGC, но тя няма да се състои. Това означава, че почти сигурно планираното за 28 юли официално обявяване на новия италиански футболен селекционер ще бъде отложено.

Техническият директор на федерацията и бивш съотборник на Пирло в Милан и в националния отбор Паоло Малдини и неговият съветник Леонардо също може да подадат оставки и да напуснат постовете си, тъй като те настояваха за неготово назначаване.

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