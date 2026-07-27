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Наследникът на Пеп Гуардиола взима двама свои бивши в Ман Сити

27 юли 2026, 12:16 часа 593 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Наследникът на Пеп Гуардиола взима двама свои бивши в Ман Сити

В Манчестър Сити приключи една огромна ера - тази на Пеп Гуардиола като мениджър на клуба. Испанският специалист напусна поста си след почти 10 години, много трофеи и незабравими моменти. На негово място идва неговият възпитаник Енцо Мареска, който му беше помощник на "Етихад". Той е харесал двама от бившите си футболисти, които води в Челси и иска да ги вземе със себе си в Манчестър Сити.

Енцо Мареска се завръща в Манчестър Сити

Енцо Мареска официално е новият мениджър на Манчестър Сити. Пеп Гуардиола го посочи като най-вероятен негов наслед още преди да се оттегли, а и самият Мареска е казвал, че би искал да работи начело на Ман Сити. Мареска вече работи в щаба на "гражданите", но като помощник на Гуардиола в периода 2022 г. - 2023 г. След това води Лестър, като спечели промоция обратно във Висшата лига с "лисиците", след което пое Челси. Със "сините" той спечели Лигата на конференциите и Световното клубно първенство, но си тръгна след конфликт с ръководството.

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Енцо Фернандес

Енцо Фернандес и Мало Густо на "Етихад"?

Сега той ще води Манчестър Сити и иска да вземе със себе си двама играчи, с които работи в Челси. Става въпрос за Енцо Фернандес и Мало Густо. Фернандес може да пристигне на "Етихад" при евентуално напускане на Родри. Ман Сити много разчита на испанския халф, но неговото бъдеще не е сигурно, тъй като има слухове за преминаването му в Реал Мадрид. Мало Густо ще даде солидна дълбочина в състава, тъй като титулярните позиции и на двамата флангови защитници на Манчестър Сити са в халфовата линия.

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Манчестър Сити Челси Висша лига Летен трансферен прозорец Енцо Фернандес Мало Густо Енцо Мареска
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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