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Изненада: Главният съдия на финала на Мондиал 2026 прекрати кариерата си

27 юли 2026, 12:29 часа 481 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Изненада: Главният съдия на финала на Мондиал 2026 прекрати кариерата си

Главният арбитър на финала на Световното първенство по футбол 2026 - Славко Винчич, приключи съдийската си кариера на 46-годишна възраст, съобщи пресслужбата на словенския футболен съюз. Винчич беше назначен да ръководи мача за световната титла между Испания и Аржентина на 19 юли в Ню Джърси, спечелен от иберийците след продължения, като му се наложи да покаже червен картон на Енцо Фернандес от отбора на "гаучосите".

Славко Винчич се оттегли от съдийството

Словенецът е международен рефер на ФИФА от 2010 година. Той завършва кариерата си с над 500 ръководени официални срещи на национално и международно ниво. През 2022 година Винчич беше главен съдия на финала на Лига Европа между германския Айтрахт и шотландския Райнджърс (1:1, 5:4 след дузпи), а две години по-късно той води и мача за трофея в Шампионската лига между испанския Реал Мадрид и германския Борусия Дортмунд (2:0). 

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Славко Винчич

Съдийският наряд за финала на Мондиал 2026 бе върхът в неговата съдийска кариера, като самият той се разплака, когато научи, че ще ръководи най-големия мач във футбола. Сега Винчич очевидно е взел решение да прекрати кариерата си, след като е изпълнил последната си голяма мечта в съдийството - да свири на финал на световно първенство.

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Световно първенство по футбол 2026 Славко Винчич
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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