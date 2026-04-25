Бившата звезда на Лудогорец, правеща фурор във Висшата лига, привлече интереса на европейски гранд

Фурорът на бившата звезда на Лудогорец Игор Тиаго във Висшата лига не спира и редица клубове го желаят в редиците си от следващия сезон. Нападателят, който играе за Брентофорд, има 21 гола в 33 мача в първия си сезон като титулярен избор за централен нападател на клуба. По този начин той се превърна в първия бразилец, отбелязал повече от 20 попадения в една кампания. Отличните му изяви в първенството му спечелиха и място в националния отбор на Бразилия.

Европейски гранд след Игор Тиаго

Преди дни се появиха слухове, свързващи Тиаго с един от водещите клубове на Острова. Става въпрос за Манчестър Юнайтед. Бившият селекционер на Англия Сам Алардайс посъветва клуба от Манчестър да превърне бразилеца в основната си трансферна цел за лятото. Сега бившият футболист на Лудогорец е свързван с друг европейски гранд. Според италианското издание Corriere dello Sport името на бразилеца фигурира в списъка на Милан за привличането на нов нападател през лятото.

Ясно е, че Милан ще привлече нападател това лято. Няма как да се отрече това, но за мнозина интерес представлява размерът на инвестициите, които клубът прави. През последните четири трансферни прозореца подред "росонерите" търсят решение на проблема си на върха на атаката. Те инвестираха и значителни средства. Всъщност в търсенето бяха вложени над 100 милиона евро. Въпреки това, те все още нямат номер девет, около когото да изграждат отбора. Затова това трябва да се оправи това лято. Това е едно от големите искания на Масимилиано Алегри и на феновете за предстоящия сезон.

В обсъжданията бяха хвърлени няколко имена, някои спекулативни, други основани на факти. Според информацията, освен Игор Тиаго, в списъка на "сан Сиро" фигурират още Серу Гираси, Гонсало Рамос и Александър Сьорлот. С 29 гола в 55 мача за Брентфорд, включително 21-е му попадения в шампионата през този сезон, Тиаго се превърна в един от най-опасните нападатели в Европа. Въпреки това "пчелите" разчитат, че ще запазят голямата си звезда, имайки предвид, че договорът му е валиден до 2031 г. Това означава, че Милан ще трябва да извади сериозна сума, ако иска да го привлече в редиците си това лято. Това със сигурност е амбициозна цел. Възможно е обаче да се окаже и трансфер с голямо символично значение.

ОЩЕ: Игор Тиаго: "България е част от развитието ми, Лудогорец ме научи на много неща"