Игор Тиаго: “България е част от развитието ми, Лудогорец ме научи на много неща“

18 април 2026, 15:59 часа 394 прочитания 0 коментара
Игор Тиаго е едно то най-горещите имена в световния футбол. Бившият ас на Лудогорец е само на едно попадение зад водача в голмайсторската листа на Висшата лига Ерлинг Холанд. Освен това влезе в историята като първият бразилец, вкарал над 20 гола в един сезон от английското първенство. А доброто му представяне беше наградено с първа повиквателна за националния отбор на Бразилия. Той даде дълго интервю пред испанското издание “Ас“, в което стана въпрос за началото на кариерата му и дните му в Лудогорец.

Интервюиращият отбеляза, че след престоя си в Крузейро, Игор Тиаго е трябвало да замине за България, която не е типичната футболна дестинация за бразилец. Ето какво каза нападателят по въпроса: “ Без съмнение! Но България е част от развитието ми тук, в Европа. Част от израстването ми. Лудогорец е клуб, който ме научи на много неща и ме превърна в играча, който съм днес.

“Затова ще бъда вечно благодарен на този клуб“

Те повярваха в работата ми, в потенциала ми, вярваха, че мога да стана футболистът, който съм сега, и винаги ме насърчаваха. Това беше първата врата, която ми се отвори тук, в Европа. Затова ще бъда вечно благодарен на този клуб. Изпитвам огромна признателност – това е страхотен клуб, хората там… невероятни – добри хора, хора, които подкрепят и обичат. Изпълнен съм с благодарност към Лудогорец“.

Николай Илиев Отговорен редактор
