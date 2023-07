Босът на ПСЖ с ултиматум: Мбапе има 2 седмици да подпише или да си ходи

В ПСЖ обаче нямат намерение да го губят без трансферна сума през следващото лято, поради което са поставили ултиматум пред Мбапе - или да поднови контракта си с парижани, или да напусне клуба още през това лято.

"Килиан Мбапе трябва де реши в следващата седмица или две. Не повече от това (време). Ако иска да подпише нов договор, вратата е отворена. Никой не е по-голям от клуба, никой играч, дори аз не съм. Ситуацията е много ясна", заяви Ал-Хелайфи пред Le Parisien.

"Имахме споразумение с Мбапе, както той потвърди, устно споразумение. Това е причината да съм шокиран. Във футбола никога не оставяш най-добрия си играч да напусне клуба безплатно. Това никога не се случва", заяви още Ал-Хелайфи.

Фабрицио Романо също информира какво се случва с казуса "Мбапе".

🚨 Nasser Al Khelaifi: "Kylian Mbappé he has to decide next week or in two weeks. No more than this".



"If he does not want to sign a new contract, the door is OPEN".



"No one is bigger than the club, no player, not even me. It's very clear", told Le Parisien. pic.twitter.com/0TJbsai4Gq