Част от тарторите в Реал Мадрид изгонили Шаби Алонсо от „кралския клуб“

Реал Мадрид се раздели с треньора Шаби Алонсо, който беше уволнен само ден след загубата от Барселона ( 2:3) на финала за Суперкупата на Испания. Въпреки че първоначалната информация от испанските медии сочеше, че поражението в „Ел Класико“ е било решаващо, английските медии представиха различна версия.

Кои са замесените играчи

Според тях раздялата с Алонсо е резултат от сериозни разногласия с някои от играчите. Той е имал разгорещени спорове с Винисиус Жуниор, а Джуд Белингам и Федерико Валверде също са изразили недоволство от работата на треньора.

Винисиус е бил играчът, който най-често е влизал в конфликти с Алонсо, което допълнително е нарушавало химията в отбора. Според съобщенията Белингам не е бил доволен нито от тактическите решения, нито от времето си за игра, докато Валверде е имал разногласия с Алонсо, най-често по време на тренировки, особено по отношение на определени задачи, които не са го устройвали.

Всичко това показва, че атмосферата в Реал е била напрегната от дълго време, а проблемите са избили през последните два месеца.

Спекулациите за евентуалното напускане на Алонсо започнаха в края на ноември 2025 г., а някои испански медии предупредиха тогава, че ситуацията може да излезе извън контрол, ако играчите поемат основната роля в клуба. Очевидно точно това се е случило.

Въпреки факта, че се споменаваха няколко известни треньорски имена, ръководството на Реал реши да повери отбора на друг бивш играч на клуба – Алваро Арбелоа. Той води Кастиля от юни 2025 г. като преди това прекарва цялата си треньорска кариера в младежката академия на Реал от 2020 г. нататък, като печели множество трофеи с младежките отбори.

Като играч Арбелоа е част от една от най-успешните епохи на Реал Мадрид. Той игра за „кралския клуб“ от 2009 до 2016 г. и изиграва 238 официални мача, оставяйки дълбок отпечатък в историята на столичани.

