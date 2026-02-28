Ливърпул громи в 7-голово шоу! Бивш ас на Лудогорец вкара във фамозен 103-минутен трилър (Резултати от Висшата лига)

Ливърпул разгроми Уест Хам с 5:2 на “Анфийлд” в двубой от 28-ия кръг на Висшата лига. Домакинтие стартираха ударно и до почивката водиха с три гола - дело на Юго Екитике, Върджил ван Дайк и Алексис Мак Алистър. В началото на второто полувреме Томаш Соучек намали изоставането на "чуковете". В 70-ата минута Коди Гакпо покачи преднината на мърсисайци. Не след дълго Кастеянос се разписа, преди в 82-рата мита Дисаси да си отбележи автогол.

Брентфорд победи Бърнли в 7-голов трилър

Междувременно Бърнли и Брентфорд сътвориха зрелищен трилър на "Търф Мур". Микел Дамсгард зададе тон за головото шоу в деветата минута. В средата на полувремето бившият таран на Лудогорец Игор Тиаго удвои аванса на "пчеличките". В 34-тата минута Кевин Шаде сякаш уби интригата. В добавеното време на първата част Майкъл Кайоде обаче прати топката в собствената си врата.

След почивката домакините показаха, че нямат намерения да се отказват. Ханибал Мейбри блесна с две асистенции, материализирани от Антони и Флеминг за 3:3. В 93-тата минута Дамсгард върна преднината на Брентфорд. Това не бе всичко! В 98-ата минута Ашли Барнс си помисли, че е оформил крайното 4:4. ВАР обаче се намеси и след дълго преразглеждане отмени попадението му.

Резултати от 28-ия кръг във Висшата лига:

Борнемут – Съндърланд - 1:1

Бърнли – Брентфорд 3:4

Ливърпул – Уест Хям 5:2

Нюкасъл – Евертън 2:3

ОЩЕ: Илия Груев получи награда на церемонията "Спортист на годината 2025"