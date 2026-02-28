Два световни гранда ще се борят за ветеран от Манчестър Юнайтед

Най-скъпоплатеният играч на Манчестър Юнайтед обяви, че си тръгва от клуба след изтичането на договора му. Става въпрос за 34-годишния Каземиро. Преди месец той заяви, че през лятото ще остане свободен агент и ще си търси нов клуб. Същевременно излезе информация, че бразилецът иска да остане в Европа, въпреки че към него има интерес от МЛС и Саудитската професионална лига.

Каземиро може да се събере с Лука Модрич

Той дори е набелязал първенството, в което иска да продължи кариерата си и именно от там два световни гранда проявяват интерес. Става въпрос за италианската Серия А, а отборите, които искат Каземиро в редиците си, са Милан и Ювентус, твърди „Calciomercato“. Ако Казмиро избере да се присъедини към „росонерите“, можем да станем свидетели на интересно събиране. За Милан в момента играе Лука Модрич, който дълги години беше съотборник с Каземиро в Реал Мадрид. Заедно те са изиграли 259 мача.

Още: С колко милиона ще се раздели Ман Юнайтед заради Рубен Аморим

Заплатата на Каземиро може да се окаже голяма пречка

„Росонерите“ ще се пробват да привлекат бразилеца, независимо дали Модрич остава на „Сан Сиро“ или не. Той има договор до края на сезона, но може да го удължи за още една година. Ювентус също е интересна дестинация, като в Италия се твърди, че „бианконерите“ ще привлекат малко, но качествени футболисти през лятото. Проблем за клубовете от Серия А може да се окаже заплатата на Каземиро. В момента той взима 18 милиона евро нето на година в Манчестър Юнайтед, а италианските отбори нямат финансовите възможности на английските.

Още: Ман Юнайтед взе важни решения за несигурни на „Олд Трафорд“