Два от бъдещите съперници на Левски се издъниха на старта на Лига Европа

Лоша вечер за два от бъдещите съперници на Левски в основната фаза на Лига Европа. Милан и Ягелония започнаха европейската си кампания със загуби, докато третият съперник на "сините", който бе в действие - Съндърланд - записа победа. Италианският гранд претърпя изненадващо поражение у дома от Бенфика, а полският тим не успя да задържи преднината си срещу Олимпиакос в Пирея, докато "черните котки" надвиха АЗ Алкмаар.

Милан падна на "Сан Сиро"

Най-сериозният удар дойде в Милано, където Милан загуби с 0:2 от Бенфика. Гостите нанесоха първия си удар в 16-ата минута чрез Доди Лукебакио, а Якуб Камински удвои преднината им след почивката. Така "росонерите" започнаха основната фаза с домакинско поражение и ще трябва да наваксват още от следващите си срещи.

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Ягелония изпусна аванс в Пирея

Ягелония също започна със загуба, макар че полският тим имаше преднина при гостуването си на Олимпиакос. Гърците стигнаха до обрат и победиха с 2:1, като Роман Яремчук се превърна в герой с решаващото попадение.

Съндърланд започна с победа

На другия полюс бе Съндърланд, който отпразнува завръщането си в европейските клубни турнири след 53 години с успех 1:0 над АЗ Алкмаар. Единственият гол бе дело на Енцо Льо Фе, който реализира от дузпа в 65-ата минута.

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