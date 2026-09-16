Александър Николов след епичната битка с Полша: "Ако играем така, може да бием всички"

Александър Николов бе един от големите герои за България при впечатляващата победа над европейския шампион Полша с 3:2 на ЕвроВолей 2026. Основният реализатор на световния вицешампион завърши двубоя с 36 точки, а над 13 000 зрители в "Арена 8888" в София станаха свидетели на повече от два часа и половина драматичен волейбол. След срещата Николов определи сблъсъка като "епичен" и посочи втория гейм като ключовия момент за обрата.

Алекс Николов чака още по-шумна зала за 1/8-финала

"Изключително много се радвам след такава победа. Епичен мач. Всички усещаха енергията. Голямо евала на отбора и всеки зрител, който дойде тук или ни подкрепя пред екрана. Чакаме на осминафинала публиката да бъде още по-шумна", заяви Николов.

България загуби първата част с 20:25, но след това обърна развоя на срещата. Особено драматичен бе вторият гейм, спечелен от "лъвовете" с 31:29, след като те трябваше да спасяват пет геймбола. "С втория гейм обърнахме мача. Видя се истинската ни игра и съм много щастлив", каза Александър Николов.

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Сега обаче пред България предстои ново предизвикателство. В събота "лъвовете" ще играят осминафинал срещу Германия, а Николов предупреди, че място за отпускане няма. "Няма време за подценяване. Това е елиминация, играем със силен противник. Имат нов разпределител и диагонал. Ще трябва да си анализираме хубаво мача и да излезем на сто хиляди процента."

Николов бе категоричен, че ако България запази нивото от двубоя с Полша, може да се противопостави на всеки съперник. "Ако играем така, може да бием всички. Трябва да играем на кръв. Най-важното е сърцето."

Той не пропусна да отличи и брат си Симеон Николов за представянето му в защита, особено в решителните моменти на тайбрека. "Мони играеше повече на сърце, не на техника. Това вдига много отбора, особено когато бяхме долу в тайбрека. Мони игра по-добре от всяко едно либеро", завърши Александър Николов.

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