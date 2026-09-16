Забъркаха Мбапе и Винисиус в сериозен политически скандал (ВИДЕО)

Трима изключително известни футболни звезди от Реал Мадрид предизвикаха полемика, след като отказаха да облекат тениски в знак на подкрепа за автономния град Сеута, който от края на юли се сблъсква с миграционна криза. Френските звезди Килиан Мбапе и Ибрахима Конате, както и бразилецът Винисиус Жуниор, излязоха на терена на стадион "Мартинес Валеро" във вторник вечерта за мача срещу Елче, като покриха тениските си, на които беше изписан лозунгът "всички сме кабаяс" на испански език. Лозунгът беше израз на подкрепа, като "кабаяс" е терминът, използван за местните жители на Сеута.

Сериозна полемика около Мбапе, Винисус и Конате

За да разберем контекста, Сеута е автономен град на Испания в Северна Африка, граничещ с Мароко. В града, чието население наброява 85 000 жители, нахлуха 72 000 нелегални мигранти от Мароко, което предизвика хаос навсякъде. Оттогава десетки хиляди испанци излязоха по улиците в цялата страна, за да протестират срещу правителството за начина, по който се справя с мигрантския проблем. Сред тези, които изразиха подкрепата си за Сеута, бяха феновете на Реал Мадрид. А по време на този мач клубът даде ясно да се разбере, че ще подкрепи Сеута, след като публикува съобщение на официалния си уебсайт.

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Мбапе и Винисиус бяха забелязани да носят фланелките с посланието, което беше почти изцяло скрито, тъй като ги бяха навили, докато Конате я носеше в ръцете си. След като беше направена официалната снимка на отбора, Мбапе и Винисиус свалиха тениските, за да разкрият екипите на Реал Мадрид, които щяха да носят по време на мача. Не е ясно защо тримата играчи не искаха да се включат в проявата на солидарност, но беше ясно, че не желаят да имат нищо общо с това, което добави още повече противоречия около най-популярния футболен клуб в Испания.

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🚨 Vinicius Mbappé et Konaté ont retiré leur maillot de soutien en faveur de Ceuta. pic.twitter.com/OXkxRtDFQ6 — 𝐏𝐒𝐆 𝐌𝐀𝐑𝐎𝐂🇲🇦 (@PsgFanClubMaroc) September 15, 2026