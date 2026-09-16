Байерн Мюнхен намери дългосрочен заместник на Хари Кейн

Въпреки че Хари Кейн продължава да бележи голове, след като се превърна в най-бързия играч, отбелязал 100 попадения за Байерн Мюнхен, истината е, че на 33-годишна възраст нападателят се приближава към края на кариерата си. По тази причина баварците бяха посъветвани от сега да започнат да търсят негов дългосрочен заместник. А според прогнозите в Мюнхен трябва да се насочат на едно конкретно име.

Посъветваха Байерн с кого да заменят Хари Кейн в дългосрочен план

Според прогнозите Байерн Мюнхен ще се насочи към изпитващия затруднения нападател Ник Волтемаде като изненадващ дългосрочен наследник на Хари Кейн. Германецът, който се присъедини към Нюкасъл от Щутгарт миналото лято, се счита за основен кандидат за завръщане в Германия. Експертът по европейски футбол Анди Брасел смята, че рекордните шампиони ще се възползват от трудния период на 24-годишния играч под наем в Ювентус, за да сключат изгодна сделка.

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Байерн може да вземе Волтемаде "за стотинки"

Националът на Германия отбеляза осем гола във Висшата лига през дебютния си сезон с Нюкасъл, но вкара само два пъти след началото на новата година, преди да се присъедини към Ювентус в последния ден на трансферния прозорец. Брасел предположи, че Байерн преди това е бил уверен, че ще привлече 24-годишния играч, и сега би могъл да го направи за по-ниска цена. "Все още смятам, че Волтемаде в крайна сметка ще се озове в Байерн", обясни Брасел. "Те бяха убедени, че той ще отиде там преди Нюкасъл. Байерн ще проучи ситуацията му и ще сметне, че в бъдеще може да го привлече за стотинки." Един силен сезон в Европа все пак би могъл да възроди интереса от страна на водещите клубове на континента и рязко да повдигне цената му.

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