"Изгониха" Кристиано Роналдо от Ал Насър: "Изчерпал е потенциала си"

Критиката към капитана на Ал Насър Кристиано Роналдо продължава да се засилва след унизителната загуба с 4:0 от Ал Аин от ОАЕ. Двата отбора се срещнаха в първия кръг на елитната група на Шампионската лига на АФК, а саудитският гранд се представи трагично. Роналдо пое основния удар от последствията. Самите фенове на Ал Насър се обърнаха срещу него, а редица медийни личности приписаха част от вината на португалската звезда, като твърдяха, че той не е успял да се представи на ниво срещу.

Вълна от критики срещу Кристиано Роналдо

Бившият говорител на Ал Насър Сауд Ал-Сарами също се присъедини към вълната от критики. Той постави под въпрос бъдещето на Роналдо в клуба и намекна за възможността от напускане през зимния трансферен прозорец, като настоя, че 41-годишният играч вече не може да предложи това, от което отборът се нуждае. В интервю за предаването "Ал-Арабия FM" той заяви: "Роналдо няма да изпълнява никаква нетехническа роля в Ал Насър и не изключвам възможността той да напусне клуба през зимния трансферен прозорец, както се случи по-рано с Карим Бензема, и това ще стане изцяло по негова собствена воля."

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Бившият говорител на клуба отиде още по-далеч: "Роналдо вече е изчерпал потенциала си и не може да допринесе с нищо за Ал Насър. Затова той трябва да напусне." Ал-Сарами смята, че отборът трябва да преразгледа приоритетите си в следващия период, особено предвид проблемите, които се разкриха в мача срещу Ал Аин. Според него загубата на Роналдо би могла да даде възможност на Ал Насър да преструктурира части от състава си. Той призова клуба да подсили други позиции, най-вече в полузащитата, за да поправи недостатъците, които се проявиха напоследък. Все пак думите на Ал-Сарами за напускане през януари не са нищо повече от неговите собствени очаквания. От ръководството на клуба не е взето официално решение относно бъдещето на капитана. Самият Роналдо пък призна наскоро, че това може да бъде последният му сезон във футбола.

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