Юрген Клоп оставя героя на Германия от Световното извън състава

Новият селекционер на германския национален отбор по футбол Юрген Клоп възнамерява да остави нападателя на Щутгарт Дениз Ундав извън състава за предстоящите мачове от Лигата на нациите, съобщи телевизия "Sky". Според информация Ундав вече е бил уведомен в личен разговор с Клоп, че няма да бъде включен в отбора. 30-годишният футболист е ключов играч и нов капитан на Щутгарт, но все още няма отбелязан гол през този сезон.

Дениз Ундав вкара 3 гола на Мондиал 2026

Въпреки това Дениз Ундав е направил четири асистенции във всички турнири. Той има впечатляваща статистика с екипа на Германия, като е отбелязал девет гола в едва 13 срещи. Нападателят също така се разписа три пъти на Световното първенство по-рано тази година под ръководството на предшественика на Клоп – Юлиан Нагелсман, като и трите гола бяха отбелязани след влизане в игра като резерва. Преди първия мач на Германия на Мондиала срещу Кюрасао Клоп беше заявил, че би искал да види Ундав в стартовия състав.

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Юрген Клоп ще даде шанс на дебютант

Вместо това се очаква Клоп да се насочи към нападателите на Айнтрахт Франкфурт)ю Юнес Ебнуталиб и Джонатан Буркард, когато обяви състава си в четвъртък, сочат медийни информации. За Ебнуталиб това би било дебют за Германия. Нападателят има право да представлява и Мароко. Германия ще изиграе първите си мачове под ръководството на Клоп като гост на Нидерландия на 24 септември, както и у дома срещу Гърция на 27 септември и Сърбия на 1 октомври, преди да гостува на Гърция на 4 октомври.

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