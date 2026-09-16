Войната в Иран::

Неочакваният герой на Реал Мадрид: "Много съм щастлив, страхотно е да гледам Мбапе"

16 септември 2026, 15:02 часа 344 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Неочакваният герой на Реал Мадрид: "Много съм щастлив, страхотно е да гледам Мбапе"

Реал Мадрид се поздрави с нова победа в Ла Лига. "Кралете" записаха нови три точки, но те дойдоха много трудно, след като "белите" допуснаха късно изравняване от последния в испанския елит Елче. Наложи се за втори път новото попълнение на Реал Мадрид Карлос Еспи да спасява отбора с късен победен гол. Младият испанец направи това за пръв път през сезона при победата с 2:1 над Еспеньол в първия кръг от Ла Лига.

Карлос Еспи: "По-щастлив съм от всеки друг на света"

Ето какво каза Карлос Еспи пред сайта на Реал Мадрид след победата над Елче: "Много съм щастлив, по-щастлив от всеки друг на света. Опитвам се да помогна на отбора по всякакъв възможен начин и всеки път, когато излизам на терена, давам всичко от себе си, така че съм много щастлив. Да започна кариерата си в Реал Мадрид по този начин е мечта. Но това не свършва дотук: ще продължим напред, защото сега ни предстои мачът в неделя.

Още: Моуриньо се ядоса: Реал Мадрид съживява "мъртви" отбори

Карлос Еспи

"Мбапе е невероятен"

Това е заслуга на целия отбор. Всеки, който излиза на терена, използва шансовете си и дава всичко от себе си. Мбапе е невероятен, страхотно е да го гледам как тренира и играе. Той ми даде асистенция в този момент и аз също съм много щастлив за него. Мадридското дерби? Наистина го очаквам с нетърпение, невероятно съм развълнуван. Това ще бъде първото ми дерби и ще дадем всичко от себе си".

Още: Реал Мадрид оцеля в луд трилър: "Златна" резерва спаси Моуриньо в добавеното време!

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Реал Мадрид Елче Ла лига
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес