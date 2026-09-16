Неочакваният герой на Реал Мадрид: "Много съм щастлив, страхотно е да гледам Мбапе"

Реал Мадрид се поздрави с нова победа в Ла Лига. "Кралете" записаха нови три точки, но те дойдоха много трудно, след като "белите" допуснаха късно изравняване от последния в испанския елит Елче. Наложи се за втори път новото попълнение на Реал Мадрид Карлос Еспи да спасява отбора с късен победен гол. Младият испанец направи това за пръв път през сезона при победата с 2:1 над Еспеньол в първия кръг от Ла Лига.

Карлос Еспи: "По-щастлив съм от всеки друг на света"

Ето какво каза Карлос Еспи пред сайта на Реал Мадрид след победата над Елче: "Много съм щастлив, по-щастлив от всеки друг на света. Опитвам се да помогна на отбора по всякакъв възможен начин и всеки път, когато излизам на терена, давам всичко от себе си, така че съм много щастлив. Да започна кариерата си в Реал Мадрид по този начин е мечта. Но това не свършва дотук: ще продължим напред, защото сега ни предстои мачът в неделя.

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"Мбапе е невероятен"

Това е заслуга на целия отбор. Всеки, който излиза на терена, използва шансовете си и дава всичко от себе си. Мбапе е невероятен, страхотно е да го гледам как тренира и играе. Той ми даде асистенция в този момент и аз също съм много щастлив за него. Мадридското дерби? Наистина го очаквам с нетърпение, невероятно съм развълнуван. Това ще бъде първото ми дерби и ще дадем всичко от себе си".

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