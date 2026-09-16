За първи път от 70 години насам! Ямал и Рафиня направиха нещо феноменално в Барселона

Големите звезди Ламин Ямал и Рафиня постигнаха това, което никое друго дуо на Барселона не е успявало да направи от повече от 70 години. А сега двамата могат да помогнат на отбора на Ханзи Флик да напише още една страница в историята в сблъсъка срещу Расинг Сантандер в сряда вечер. Каталунците влизат в сблъсъка срещу 10-ия в класирането с перфектен баланс от пет победи в пет мача, като са отбелязала цели 21 гола и допуснали едва четири, докато продължават да налагат безмилостно темпо на върха в класирането на Ла Лига.

Как Барселона се превърна в отбора с най-много отбелязани голове в Европа

Когато се правят сравнения между най-големите отбори в Европа, трудно може да се намери по-добро нападение от това, с което разполага германецът, като триото в атака - Ламин Ямал, Антъни Гордън и Рафиня, е способно да разбие всяка защита на планетата. Рафиня и Ямал са в блестяща форма, като станаха първата двойка в Барселона от сезон 1955/56 насам, в която и двамата са отбелязали по най-малко шест гола в първите си пет мача от Ла Лига, а заедно са отбелязали впечатляващите 15 гола през този период.

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Две от атакуващите суперзвезди на Флик тормозят противниците отдясно и в центъра на терена, докато Антъни Гордън, привлечен това лято от Нюкасъл Юнайтед, се вписа в системата като ръкавица на левия фланг. В началото на септември англичанинът влезе в историята, като стана едва третият играч през този век, който допринесе с четири асистенции в първите си четири мача от Ла Лига, и с напредването на сезона той ще се стреми към още повече рекорди.

Присъединяването на 25-годишния играч към и без това мощната атака помогна на Барса да се превърне в най-резултатния отбор в петте водещи първенства в Европа, като с 21 гола в пет мача отборът изпреварва съперника си Реал Мадрид (17). Флик също заслужава огромна похвала за това, че превърна Барселона в голова машина, като използва Рафиня като нетрадиционен централен нападател, въпреки че обикновено той играе по крилото. Междувременно привличането на Карим Адейеми и Габриел Жезус направи каталунския гранд още по-непредсказуем от всякога в преходните фази.

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