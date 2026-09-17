Беларус освободи 25 политически затвориници

Беларус освободи 25 политически затворници. Това стана с посредничеството на Вашингтон, в замяна на облекчаване на санкциите срещу режима. Специалният пратеник на Вашингтон – Джон Коул, е в Минск, където се водят разговори за уточняване на детайлите по споразумението. През март той успя да договори освобождаването на 250 задържани.

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Според неправителствени организации в беларуски затвори има около 900 осъдени противници на режима. Първите освободени вече пристигнаха със самолет в съседна Литва. От своя страна властите в Минск очакват размразяване на сметките в американски банки.

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