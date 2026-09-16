Радар за икономика: Най-важните новини на 16 септември 2026 г.

Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 16 септември 2026 г.

Пакет от мерки за цените на горивата: Държавата ще помогне на обществения транспорт, линейките и гражданите (ВИДЕО)

Министър-председателят Румен Радев анонсира пакет от мерки във връзка с високите цени на горивата, като отчете, че той ще касае обществения и училищния транспорт, линейките и гражданите. Това стана ясно по време на неговия брифинг в Министерски съвет след срещата му с чешкия премиер Андрей Бабиш. Той обаче отбеляза, че цените на горивата в България са едни от най-ниските в Европа, но и че това не успокоява властта.

Още: Пакет от мерки за цените на горивата: Държавата ще помогне на обществения транспорт, линейките и гражданите (ВИДЕО)

Бизнесът подкрепя новия механизъм за минималната работна заплата

Българската стопанска камара изразява принципна подкрепа за законопроекта за промени в Кодекса на труда, който регламентира нов механизъм за определяне на минималната работна заплата (МРЗ). Това става ясно от становище на БСК.

Още: Бизнесът подкрепя новия механизъм за минималната работна заплата

Антирекордът за месеца е загърбен: Еврото смени посоката спрямо долара

След като на 11 септември (петък) курсът на еврото падна под психологическата граница от 1,16 спрямо щатския долар за първи път от доста време насам, единната европейска валута стигна месечно дъно на 15 септември. Тогава тя падна до курс от 1,1541, но днес, изглежда, спадът спрямо американския долар приключва. Поне това може да се съди от часовете след отварянето на борсата, когато еврото смени посоката, макар и не рязко нагоре.

Още: Антирекордът за месеца е загърбен: Еврото смени посоката спрямо долара

Снимка: Правителствена информационна служба

Изненадваща новина от САЩ обърна цената на петрола

Цената на петрола отбеляза спад в сряда, 16 септември, след като стана ясно, че енергийните запаси в САЩ са се увеличили миналата седмица. Фючърсите с доставка през ноември на международния еталон "Брент", който е и референтен за Европа, спаднаха с 1,02% до 107,64 долара за барел в началото на търговията, макар после да отбелязаха лек ръст до 108,14 долара. Фючърсите на американския сорт WTI с доставка през октомври отбелязаха спад от 1,29% до 104,46 долара за барел. Към момента на публикуване на материала цената е 104,67 долара.

Още: Изненадваща новина от САЩ обърна цената на петрола

Нови данни за поскъпване на дизела и бензина: "Тръмп взе решение, че цените не го устройват"

Ново поскъпване на дизела - 3 евроцента на литър, и на бензина - 1 евроцентър на литър, има през тази седмица. И няма да е последното - до края ще има още около 2 евроцента отгоре. Средно цената на дизела в България е 1,95 евро, на бензин А-95 - 1,70 евро. А следващата седмица дизелът ще е на около 1,97-1,98 евро на литър - това заяви Димитър Хаджидимитров, зам.-председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.

Още: Нови данни за поскъпване на дизела и бензина: "Тръмп взе решение, че цените не го устройват"