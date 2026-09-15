Ужас на "Олд Трафорд"! Ман Юнайтед отпадна от Карабао Къп след срамен обрат

Манчестър Юнайтед претърпя нов шок още на старта на Купата на Лигата. "Червените дяволи" водеха с 2:0 срещу Брайтън на "Олд Трафорд", но допуснаха срамен обрат и загубиха с 2:3, с което за втора поредна година напускат турнира още при първата си поява. Брайтън наказа тежко сривa на домакините след почивката и превърна вечерта в пореден болезнен епизод за Юнайтед.

Юнайтед имаше всичко в ръцете си, но го изгуби

Домакините започнаха по мечтан начин и само за две минути успяха да изградят солидна преднина. Ший Лейси откри в 8-ата минута, а Мейсън Маунт удвои само две минути по-късно. При 2:0 всичко изглеждаше под контрол за състава на Майкъл Карик.

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Брайтън обаче не се предаде и още преди почивката върна интригата. Харалампос Костулас се разписа в добавеното време на първата част, за да даде надежда на гостите.

След почивката настъпи пълен обрат. "Чайките" продължиха да натискат и стигнаха до изравняването в 65-ата минута, когато Паскал Грос направи резултата 2:2. Само няколко минути по-късно Брайтън нанесе и решаващия удар. Максим Де Куйпер се разписа в 70-ата минута и за първи път даде преднина на гостите - 3:2. Юнайтед имаше време да реагира, но не успя да избегне отпадането.

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