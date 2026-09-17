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Барселона полудя в Испания! Каталунците разкъсаха съперник в 9-голово шоу и избягаха на Реал

17 септември 2026, 0:45 часа 749 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Барселона полудя в Испания! Каталунците разкъсаха съперник в 9-голово шоу и избягаха на Реал

Барселона продължава впечатляващия си старт в Ла Лига, след като записа шеста поредна победа в първенството. Каталунците разгромиха Расинг Сантандер със 7:2 на "Камп Ноу" в зрелищен двубой с девет гола. Рафиня бе големият герой за домакините с хеттрик, а Жоао Кансело също се разписа два пъти. Ламин Ямал, който по-рано бе пропуснал дузпа, все пак успя да запише името си сред голмайсторите с попадение в края.

Барселона размаза Расинг Сантандер с хеттрик на Рафиня

Барселона започна срещата агресивно и още в 8-ата минута Кансело откри резултата с удар от границата на наказателното поле. Рафиня удвои от дузпа, но Расинг показа характер и Магует Гейе върна едно попадение. Каталунците обаче не позволиха на гостите да се върнат трайно в мача. След автогол на Виялибрe и второ попадение на Рафиня домакините се оттеглиха на почивката с комфортното 4:1.

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Габриел Жезус

В началото на второто полувреме Расинг отново намали изоставането си чрез Ясир Забири, но това само временно даде надежди на тима от Сантандер. Рафиня реализира нова дузпа и оформи своя хеттрик, а след това Габриел Жезус добави шести гол за Барселона. В заключителните минути остана време и за Ламин Ямал да се реваншира за пропуснатата по-рано дузпа. В 89-ата минута младата звезда се разписа и оформи крайното 7:2.

Така Барселона продължава с пълен актив след първите шест кръга, а тимът на Ханзи Флик отново показа впечатляваща ефективност в предни позиции. "Лос кулес" дръпнаха с три точки пред втория Реал Мадрид, а още в събота идва нов мач - гостуване на Севиля.

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Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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