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Предупреждение: Американските военни трябва да се подготвят за бойни действия около Луната

17 септември 2026, 0:44 часа 677 прочитания 0 коментара
Снимка: NASA/GSFC/Arizona State University
Предупреждение: Американските военни трябва да се подготвят за бойни действия около Луната

Американските военни трябва да се подготвят за бойни действия не само в земната орбита, но около Луната, заяви високопоставен военен съветник на президента Доналд Тръмп, визирайки нов фронт във военните действия, след като САЩ за първи път разкриха, че са разположили оръжия в космоса, предаде Асошиейтед прес. Генерал Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете, заяви пред военнослужещи и представители на индустрията на конференцията „Въздух, космос и киберпространство“  близо до Вашингтон, че американските въоръжени сили трябва да се адаптират още сега, за да бъдат „готови да се бият, да издържат и да победят от морското дъно до пространството между Земята и Луната“.  

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Космическите сили – най-новият вид въоръжени сили, създаден от Тръмп през 2019 г. – се подготвят за бойни действия в космоса и около Луната, тъй като „човечеството навлиза все по-дълбоко в космоса, а задачата на Космическите сили е да помогнат за готовността за защита на интересите на САЩ“, заяви пред репортери генерал-лейтенант Грегъри Ганьон, ръководител на Командването за бойни операции на силите. 

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Съобщението, че американските военни са готови за бойни действия в пространството между високата земна орбита и самата Луна, идва дни след като министърът на военновъздушните сили Трой Мейнк разкри на същата конференция, че САЩ са разположили „оръжия за контрол на космическото пространство в орбита“. 

Поредицата от изявления на военните относно космическите оръжия през последните дни противоречи на дългогодишни конвенции и международни договорености, според които космическото пространство трябва да се използва единствено за мирни цели и да остане демилитаризирано.

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Макар че редица държави, включително САЩ, са демонстрирали способност да свалят спътници в земната орбита, тези демонстрации са извършвани от земята срещу собствени спътници. Според Ганьон обаче „разузнавателната общност ясно заяви, че потенциални противници се стремят да пренесат военните действия в космоса“ и че американските въоръжени сили трябва да реагират. 

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Договорът за космоса от 1967 г., подписан както от САЩ, така и от Китай, гласи, че небесните тела (като Луната) трябва да се използват „изключително за мирни цели“, че в космоса не могат да се разполагат ядрени оръжия и че държавите носят „отговорност за щети, причинени от техните космически обекти“.

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Запитан за договора от 1967 г. и други подобни ангажименти, Ганьон заяви, че Космическите сили на САЩ „ще продължат да провеждат безопасни и отговорни космически операции във всички части на космическото пространство“.  Ганьон също така посочи, че САЩ имат за цел да удвоят числеността на Космическите сили през следващите пет години – до около 25 000 военнослужещи – като около две трети от това увеличение ще бъде насочено към Командването на бойните сили.  

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Луната американски военни военни действия
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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