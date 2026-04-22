Футболът не му е достатъчен: Джуд Белингам изненада света с необичаен бизнес ход за близо милион паунда

Английският национал и звезда на Реал Мадрид - Джуд Белингам изненада феновете си с новината, че вече притежава дял от клуба по крикет Бирмингам Финикс. В замяна на 800 000 паунда халфът се сдоби с 1,2% от акциите на клуба."Warwickshire County Cricket Club" остава мажоритарен акционер с 50.4%, докато собствениците на футболния Бирмингам - "Knighthead Capital Management", контролират останалите 48.4%.

Белингам заяви, че се гордее с участието си в клуба и чувства, че е взел правилното решение: "Чувствам, че дължа нещо на града. И това изглежда като добър начин да се реванширам".

Англичанинът припомни, че изборът му не е случаен, защото в детството си заедно с брат му Джоуб са играли именно крикет. Той споделя, че все още обича да гледа спорта, когато не е зает с футболните си ангажименти.

"Винаги съм чувствал, че Бирмингам е място, където всички искат всички да успеят. Това беше място, където имах късмета да израсна и хората те насърчаваха да искаш да бъдеш по-добър от себе си или да бъдеш най-добрият. Искам да покажа на хората, да покажа на света, че идвам от невероятно място с невероятни ценности", добави Белингам.

