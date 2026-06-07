Жена застава начело на футболния Левски

Българката Първолета Щерева е избрана за изпълнителен директор на "София Кепитъл" - новото дружество, което ще бъде собственик на Левски. Дружеството вече се регистрира, като акциите са 25 000 като брой, а всяка е с номинал 1 евро. Иначе "София Кепитъл" е собственост на други две чуждестранни дружества - "Джемкорп Съб Холдингс Лимите" и "Джемкорп Емплоймънт Сървисис Лимитид", съобщава Sportal.

Първолета Щерева начело на "София Кепитъл" - дружеството, което ще бъде собственик на Левски

Първото дружество е регистрирано в ОАЕ и държи 99% от акциите (24 750 броя), а второто е със седалище във Великобритания и притежава 1% (250 акции). Първолета Щерева ще бъде изпълнителен директор на "София Кепитъл", както и председател на Съвета на директорите. За заместник-председател е избран роденият в Бразилия Фелипе Берлинер, имащ германско гражданство.

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Заместник-председател е и Матю Чери - гражданин на Великобритания. А сред директорите е и Атанас Бостанджиев, който се явява реалният собственик на Левски. В "Джемкорп Емплоймънт Сървисис Лимитид" от името на дружеството са се подписали директорите Фелипе Берлинер и Юри Байдуков (гражданин на Канада). Атанас Бостанджиев е с над 25%, допълва още Sportal.

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