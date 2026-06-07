Тотална доминация във Формула 1! Кими Антонели записа Голям шлем и помете нови рекорди

Младият италиански пилот Кими Антонели спечели Гран при на Монако, шести кръг от шампионата във Формула 1. Италианецът изгради голяма преднина пред своите конкуренти, след като започна надпреварата от първа позиция със своя Мерцедес, триумфирайки в пето поредно състезание от тазгодишното първенство. Той не изпусна водачеството от самото начало до самия край, като записа и най-бързата обиколка в състезанието, с което грабна своеобразен Голям шлем във Формула 1, като е най-младият пилот, който е правил това.

Антонели с пета поредна победа във Формула 1 - спечели безапелационно и в Монако

Авансът на Антонели беше заличен след късен червен флаг по улиците на Монте Карло, а разпадащата се заради катастрофа пътна настилка в последния завой на трасето извади от строя Шарл Льоклер от Ферари. След забавяне от близо 40 минути, докато се извършваха ремонтни дейности, състезанието беше възобновено с десет оставащи обиколки до края, но Антонели демонстрира хладнокръвие и не се смути, защото стана най-младият победител в историята на емблематичното състезание - още един рекорд срещу неговото име.

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Kimi Antonelli is now the youngest driver in F1 history to record a Grand Slam!



Pole ⏱️

Led every lap 🏁

Fastest lap ⚡️

Win 🏆



Another record broken. pic.twitter.com/aodf2fAllP — Autosport (@autosport) June 7, 2026

Люис Хамилтън от Ферари беше втори за второто поредно Гран при, а Исак Хаджар от Ред Бул се нареди трети, въпреки че беше един от редицата пилоти, разследвани за различни нарушения в хода на състезанието. Четвърти и пети са Оскар Пиастри (Макларън) и Лиам Лоусън (Рейсинг Булс).

Четирикратния световен шампион Макс Ферстапен от Ред Бул отпадна заради проблем с болида. Нидерландецът направи силна квалификационна сесия в събота, за да се класира редом до стартиралия от полпозишън Кими Антонели, но когато червените светлини на старта угаснаха, състезателната му кола остана неподвижна.

Антонели подобри рекорда на Люис Хамилтън за най-млад победител в Монако. Британецът, седемкратен първенец във Формула 1, беше на 23 години, когато спечели за първи път в княжеството през сезон 2008. Хамилтън изостана на 6.271 секунди зад победителя, докато французинът Исак Хаджар е на 23.394 секунди след Кими Антонели.

В генералното класиране при пилотите води Антонели със 156 точки, на втора позиция е Люис Хамиртън с 90, а трети до момента е Джорд Ръсел с 88. При отборите на първа позиция е Мерцедес с 219 точки, пред Ферари със 147 и Макларън със 106. Следващото състезание от сезона е на 14 юни в Барселона.

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