Истината излезе наяве: Какво се случва с Лионел Меси броени дни преди старта на Мондиал 2026?

Капитанът на аржентинския национален отбор Лионел Меси е започнал своята подготовка за Световното първенство редом до съотборниците си. Това стана ясно по време на пресконференцията на селекционерът на отбора Лионел Скалони преди приятелския мач с Хондурас. Той уточни, че Меси е преодолял преодолял физическия проблем, който го мъчеше през последните десет дни и се е завърнал към отборните тренировки.

Селекционерът на Аржентина успокои милионите фенове с новината, че голямата им звезда вече тренира на пълни обороти

Голмайсторът на Аржентина получи мускулно разтежение при победата на клубния си тим Интер Маями с 6:4 над Филаделфия Юниън в края на миналия месец. Контузията му повдигна въпроса дали осемкратният носител на "Златната топка" ще бъде готов за Мондиала в САЩ, Канада и Мексико, който се открива на 11 юни.

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"Лео е добре и дори вече тренира с останалите момчета. Той вече не се подготвя самостоятелно", каза Скалони.

"Той се подобрява с всеки изминал ден и мисля, че може да вземе участие в някой от предстоящите ни контролни мачове поне за малко. Ще видим дали това ще бъде срещу Хондурас или срещу Исландия във вторник, но със сигурност сме по-спокойни", допълни селекционерът на Аржентина.

Това световно първенство ще бъде шесто в кариерата на Меси. Отборът му ще започне участието си на Мондиала срещу Алжир на 17 юни. В груповата фаза Аржентина предстои да се срещна и с Австрия и Йордания.

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