НА ЖИВО: Колко близо сме до мирно споразумение между САЩ и Иран?

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

"Мисля, че сме близо. Остават още няколко точки, не бих казал, че са важни точки. Те приеха, че не може да имат ядрени оръжия и да развиват ядрени оръжия". Това заяви американският президент Доналд Тръмп, като уточни, че имало спор по въпроса с Техеран – хубаво, не разработвате, но какво става, ако Иран реши да купи или придобие ядрено оръжие? По думите на Тръмп, той изрично поискал това да бъде уточнено в споразумението. "Малко се възпротивиха, после спряха", добави президентът на САЩ.