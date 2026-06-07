Напрежението Полша - Украйна: Зеленски за първи път смени маршрута си

Медии отбелязаха необичайна промяна в маршрута на украинския президент Володимир Зеленски, който отпътува днес за Великобритания, където ще се срещне с премиера Киър Стармър, с френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц. От началото на войната Зеленски използваше летището в Жешув, Полша, като оправна точка за международните си визити - днес обаче за пръв път той предпочете самолетът му за Лондон да излети от летището в Кишинев, Молдова. Това показват данни от специализираната платформа за проследяване на полети в реално време FlightAware, цитирани от "Европейска правда".

Засега не е известна точната причина за тази необичайна промяна. Но изданието отбелязва, че това се случва на фона на изключителното напрежение между Полша и Украйна, което, припомняме, продължава вече втора седмица. Както писахме, полското правителство и президентство бяха възмутени от решението на Зеленски да кръсти украинска военна част на името на националистическата Украинска въстаническа армия (УПА), обвинявана в избиването на поляци по време на Втората световна война. Президентът Карол Навроцки заяви, че възнамерява да лиши Зеленски от присъденото му най-високо отличие на Полша - Ордена на Белия орел, а бившият полски президент Лех Валенса заяви, че с този си акт Зеленски е обидил "него и всички избити поляци" и обяви, че оттегля подкрепата си за Украйна. Още: Скандал Полша- Украйна: Варшава предприема невиждан ход срещу Зеленски

На свой ред украинският външен министър Андрий Сибиха по този повод заяви, че ескалацията на отношенията между Украйна и Полша не е от полза нито за украинците, нито за поляците.

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